Одеські поліцейські врятували під обстрілами жителя Херсону

Життю херсонця нічого не загрожує

Під час чергового обстрілу Херсона, одеські патрульні, які несуть там службу в складі зведеного загону, почули вибухи. І потому одразу пролунали крики людини. Одеські патрульні надали чоловікові домедичну допомогу.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Інспектори одразу кинулися до чоловіка, який отримав осколкове поранення, та стали надавати йому домедичну допомогу. Зокрема затампонували сильну кровотечу і контролювали стан пораненого до приїзду швидкої допомоги.

"Не в змозі протистояти нашим військовим на фронті, ворог щодня тероризує мирне населення. Країна-терорист продовжує вбивати та калічити мирних громадян. Ми ж робимо все можливе, щоб захистити і допомогти", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на Херсонщині

З деокупованого Херсона організовують безкоштовні евакуаційні рейси, але у місті досі залишаються приблизно 60 тисяч людей. Вони живуть під щогодинними обстрілами. За останню добу ворог здійснив удари по медичних закладах, є поранені. Ворог також обстріляв правобережну Херсонщину, у селі Зміївка загинуло подружжя.

Нагадаємо, вранці 14 лютого російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні. Під час обстрілу лікарі саме приймали пацієнтів. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, одразу вибігли у коридор.