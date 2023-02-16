Одеські поліцейські врятували під обстрілами жителя Херсону
Під час чергового обстрілу Херсона, одеські патрульні, які несуть там службу в складі зведеного загону, почули вибухи. І потому одразу пролунали крики людини. Одеські патрульні надали чоловікові домедичну допомогу.
Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.
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Інспектори одразу кинулися до чоловіка, який отримав осколкове поранення, та стали надавати йому домедичну допомогу. Зокрема затампонували сильну кровотечу і контролювали стан пораненого до приїзду швидкої допомоги.
"Не в змозі протистояти нашим військовим на фронті, ворог щодня тероризує мирне населення. Країна-терорист продовжує вбивати та калічити мирних громадян. Ми ж робимо все можливе, щоб захистити і допомогти", — йдеться в повідомленні.
Ситуація на Херсонщині
З деокупованого Херсона організовують безкоштовні евакуаційні рейси, але у місті досі залишаються приблизно 60 тисяч людей. Вони живуть під щогодинними обстрілами. За останню добу ворог здійснив удари по медичних закладах, є поранені. Ворог також обстріляв правобережну Херсонщину, у селі Зміївка загинуло подружжя.
Нагадаємо, вранці 14 лютого російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні. Під час обстрілу лікарі саме приймали пацієнтів. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, одразу вибігли у коридор.