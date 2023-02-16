Одесские полицейские спасли под обстрелами жителя Херсона

Жизни херсонца ничего не угрожает

Во время очередного обстрела Херсона одесские патрульные, несущие там службу в составе сводного отряда, услышали взрывы. И потому сразу раздались крики человека. Одесские патрульные оказали мужчине медицинскую помощь.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Инспекторы сразу бросились к мужчине, который получил осколочное ранение, и стали оказывать ему медицинскую помощь. В частности, затампонировали сильное кровотечение и контролировали состояние раненого до приезда скорой помощи.

"Не в состоянии противостоять нашим военным на фронте, враг ежедневно терроризирует мирное население. Страна-террорист продолжает убивать и калечить мирных граждан. Мы же делаем все возможное, чтобы защитить и помочь", — говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Из деоккупированного Херсона организуют бесплатные эвакуационные рейсы, но в городе до сих пор остаются около 60 тысяч человек. Они живут под ежечасными обстрелами. За последние сутки враг нанес удары по медицинским учреждениям, есть раненые. Враг также обстрелял правобережную Херсонщину, в селе Змиевка погибли супруги.

Напомним, утром 14 февраля российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. Во время обстрела врачи принимали пациентов. Жертв удалось избежать только потому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор.