Одеські поліцейські забезпечуватимуть правопорядок під час паломництва хасидів в Умані

Перевірка документів. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Умань щороку стає центром паломництва для євреїв-хасидів, коли вони святкують іудейський Новий рік, Рош га-Шана. З метою забезпечення громадського порядку та безпеки гостей міста, багато правоохоронців залучають для служби.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Поліцейські з Одеси приєдналися до заходів з забезпечення правопорядку під час цього масового святкування. Вони патрулюють вулиці міста пішки, працюють на контрольно-пропускних пунктах, перевіряють транспортні засоби та виявляють підозрілих осіб.

Крім того, всі гості Умані підпадають під обмеження, пов'язані з воєнним станом, які діють на території України. Серед цих обмежень — перевірка документів на блокпостах і введення комендантської години.

Правоохоронці перевіряють транспортні засоби. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Головне завдання поліції під час цього святкового періоду — забезпечити спокій та безпеку для всіх гостей та місцевого населення.

Нагадаємо, нещодавно ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу закликав хасидів не проводити традиційне паломництво в Умані, що на Черкащині під час свята Рош га-Шана. За його словами, такі візити наразі є небезпечними.

Тим часом у понеділок, 11 вересня, в Умані через прибуття хасидів запрацював особливий режим в’їзду та виїзду, а також пересування містом. Він діятиме десять днів.