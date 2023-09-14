Одеські поліцейські забезпечуватимуть правопорядок під час паломництва хасидів в Умані
Умань щороку стає центром паломництва для євреїв-хасидів, коли вони святкують іудейський Новий рік, Рош га-Шана. З метою забезпечення громадського порядку та безпеки гостей міста, багато правоохоронців залучають для служби.
Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.
Поліцейські з Одеси приєдналися до заходів з забезпечення правопорядку під час цього масового святкування. Вони патрулюють вулиці міста пішки, працюють на контрольно-пропускних пунктах, перевіряють транспортні засоби та виявляють підозрілих осіб.
Крім того, всі гості Умані підпадають під обмеження, пов'язані з воєнним станом, які діють на території України. Серед цих обмежень — перевірка документів на блокпостах і введення комендантської години.
Головне завдання поліції під час цього святкового періоду — забезпечити спокій та безпеку для всіх гостей та місцевого населення.
Нагадаємо, нещодавно ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу закликав хасидів не проводити традиційне паломництво в Умані, що на Черкащині під час свята Рош га-Шана. За його словами, такі візити наразі є небезпечними.
Тим часом у понеділок, 11 вересня, в Умані через прибуття хасидів запрацював особливий режим в’їзду та виїзду, а також пересування містом. Він діятиме десять днів.