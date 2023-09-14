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Одесские полицейские будут обеспечивать правопорядок во время паломничества хасидов в Умани

14 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские полицейские будут обеспечивать правопорядок во время паломничества хасидов в Умани
Проверка документов. Фото: Патрульная полиция Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Умань становится ежегодно центром паломничества для евреев-хасидов, когда они празднуют иудейский Новый год, Рош га-Шана. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности гостей города многие правоохранители привлекаются для службы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области .

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Полицейские из Одессы присоединились к мерам по обеспечению правопорядка во время массового празднования. Они патрулируют улицы города пешком, работают на контрольно-пропускных пунктах, проверяют транспортные средства и подозрительных лиц.

Кроме того, все гости Умани подпадают под ограничения, связанные с военным положением, действующим на территории Украины. Среди этих ограничений — проверка документов на блокпостах и введение комендантского часа.

Правоохранители проверяют транспортные средства. Фото: Патрульная полиция Одесской области
Правоохранители проверяют транспортные средства. Фото: Патрульная полиция Одесской области

Главная задача полиции в этот праздничный период — обеспечить покой и безопасность для всех гостей и местного населения.

Напомним, недавно израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал хасидов не проводить традиционное паломничество в Умани на Черкасщине во время праздника Рош га-Шана. По его словам, такие визиты сейчас опасны.

Между тем в понедельник, 11 сентября, в Умани по прибытии хасидов заработал особый режим въезда и выезда, а также передвижение по городу. Он будет действовать десять дней.

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