Одесские полицейские будут обеспечивать правопорядок во время паломничества хасидов в Умани
Умань становится ежегодно центром паломничества для евреев-хасидов, когда они празднуют иудейский Новый год, Рош га-Шана. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности гостей города многие правоохранители привлекаются для службы.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области .
Полицейские из Одессы присоединились к мерам по обеспечению правопорядка во время массового празднования. Они патрулируют улицы города пешком, работают на контрольно-пропускных пунктах, проверяют транспортные средства и подозрительных лиц.
Кроме того, все гости Умани подпадают под ограничения, связанные с военным положением, действующим на территории Украины. Среди этих ограничений — проверка документов на блокпостах и введение комендантского часа.
Главная задача полиции в этот праздничный период — обеспечить покой и безопасность для всех гостей и местного населения.
Напомним, недавно израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал хасидов не проводить традиционное паломничество в Умани на Черкасщине во время праздника Рош га-Шана. По его словам, такие визиты сейчас опасны.
Между тем в понедельник, 11 сентября, в Умани по прибытии хасидов заработал особый режим въезда и выезда, а также передвижение по городу. Он будет действовать десять дней.