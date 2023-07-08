Одеські прикордонники збили російський дрон зі стрілецької зброї

Збитий дрон. Фото: Одеський прикордонний загін

Прикордонники Одеського загону приземлили ворожий безпілотник. "Шахед" летів із акваторії Чорного моря в напрямку Очакова.

Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.

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""Впіймавши" на слух та прорахувавши траєкторію руху ворожої цілі, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших засобів ураження. За кілька хвилин, захлинувшись власним запасом вибухівки, уражений дрон-вбивця розлетівся на друзки. На щастя, у цій ситуації навіть його уламки нікому не завдали шкоди", — йдеться в повідомленні.

Уламок знищеного БпЛА. Фото: Одеський прикордонний загін

Що відомо про дрон-камікадзе

Іранський дрон-камікадзе Shahed-136 (або "Герань-2") — це тип безпілотного літального апарату, "боєприпас, що баражує". Його головним і єдиним завданням є доставлення у вказану точку вибухової речовини з подальшим самознищенням. Дрон-камікадзе за своїми аеродинамічними властивостями називають "летюче крило", оскільки він здатний забезпечити низький опір повітрю і в результаті має високу дальність польоту.

Нагадаємо, триває 500 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні.