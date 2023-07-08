Одеські прикордонники збили російський дрон зі стрілецької зброї
Прикордонники Одеського загону приземлили ворожий безпілотник. "Шахед" летів із акваторії Чорного моря в напрямку Очакова.
Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.
""Впіймавши" на слух та прорахувавши траєкторію руху ворожої цілі, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших засобів ураження. За кілька хвилин, захлинувшись власним запасом вибухівки, уражений дрон-вбивця розлетівся на друзки. На щастя, у цій ситуації навіть його уламки нікому не завдали шкоди", — йдеться в повідомленні.
Що відомо про дрон-камікадзе
Іранський дрон-камікадзе Shahed-136 (або "Герань-2") — це тип безпілотного літального апарату, "боєприпас, що баражує". Його головним і єдиним завданням є доставлення у вказану точку вибухової речовини з подальшим самознищенням. Дрон-камікадзе за своїми аеродинамічними властивостями називають "летюче крило", оскільки він здатний забезпечити низький опір повітрю і в результаті має високу дальність польоту.
Нагадаємо, триває 500 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні.