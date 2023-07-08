Одесские пограничники сбили российский дрон из стрелкового оружия

Сбитый дрон. Фото: Одесский пограничный отряд

Пограничники Одесского отряда приземлили вражеский беспилотник. "Шахед" летел из акватории Черного моря в направлении Очакова.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд.

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""Поймав" на слух и просчитав траекторию движения вражеской цели, бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и других средств поражения. Через несколько минут, захлебнувшись собственным запасом взрывчатки, подбитый дрон разлетелся вдребезги. К счастью, в этой ситуации даже его обломки никому не нанесли вреда", — говорится в сообщении.

Обломок уничтоженного БпЛА. Фото: Одесский пограничный отряд

Что известно о дроне-камикадзе

Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (или "Герань-2") — это тип беспилотного летательного аппарата, "баражирующий боеприпас". Его главной и единственной задачей является доставка в указанную точку взрывчатого вещества с последующим самоуничтожением. Дрон-камикадзе по своим аэродинамическим свойствам называют "летучее крыло", поскольку он способен обеспечить низкое сопротивление воздуху и в результате имеет высокую дальность полета.

Напомним, продолжаются 500 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью Россия нанесла очередной удар иранским ударным БпЛА типа Shahed по Украине.