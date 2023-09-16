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Одеські рятувальники отримали автономні системи освітлення: деталі

16 вересня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські рятувальники отримали автономні системи освітлення
Одеські надзвичайники на ліквідації пожежі. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області рятувальники отримали чотири автономні системи освітлення від благодійного фонду Говарда Баффета. Напередодні Дня рятівника допоміжні гаджети направили у підрозділи ДСНС регіону. 

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій України. 

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За словами надзвичайників, ці системи вже встигли перевірити безпосередньо на місці одного з потужних ракетних обстрілів.

"Ці системи мобільні та дуже зручні для рятувальників, які першими прибувають на місця обстрілів та виконують свою роботу. Дякуємо за підтримку! Спільними кроками наближаємо Перемогу!" — йдеться у повідомленні ДСНС. 

Допомога Баффета

В рамках ініціативи Першої леді Олени Зеленської з реформування системи шкільного харчування розпочато будівництво пілотної фабрики-кухні в Бучі. Проєкт реалізується за підтримки всесвітньо відомих бізнесменів та філантропів Говарда Баффета та Річарда Бренсона.

Забезпечення роботи портів Великої Одеси сьогодні надважливе не тільки для України, а й для усього світу. Портовики отримали 12 потужних генераторів від фонду Говарда Дж. Баффета.

Нагадаємо, американський філантроп, фотограф і мільярдер Говард Баффет вважає, що Захід не надає Україні всієї необхідної допомоги. Зараз лідери країн і бізнесмени мають бути "на правильному боці".

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