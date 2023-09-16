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Одесские спасатели получили автономные системы освещения: детали

16 сентября 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские спасатели получили автономные системы освещения
Одесские чрезвычайники на ликвидации пожара. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области спасатели получили четыре автономных системы освещения от благотворительного фонда Говарда Баффета. В канун Дня спасателя вспомогательные гаджеты направили в подразделения ГСЧС региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

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По словам чрезвычайников, эти системы уже успели проверить непосредственно на месте одного из мощных ракетных обстрелов.

"Эти системы мобильны и очень удобны для спасателей, которые первыми прибывают на места обстрелов и выполняют свою работу. Спасибо за поддержку! Совместными шагами приближаем Победу!" — говорится в сообщении ГСЧС.

Помощь Баффета

В рамках инициативы Первой леди Елены Зеленской по реформированию системы школьного питания начато строительство пилотной фабрики-кухни в Буче. Проект реализуется при поддержке всемирно известных бизнесменов и филантропов Говарда Баффета и Ричарда Брэнсона.

Обеспечение работы портов Большой Одессы сегодня важно не только для Украины, но и для всего мира. Портовики получили 12 мощных генераторов от фонда Говарда Дж. Баффета.

Напомним, американский филантроп, фотограф и миллиардер Говард Баффет считает, что Запад не оказывает Украине всей необходимой помощи. Сейчас лидеры стран и бизнесмены должны быть "на правильной стороне".

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