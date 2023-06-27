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Одеські спортсмени на Європейський іграх: які результати продемонстрували

27 червня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські спортсмени на Європейський іграх: які результати продемонстрували
Стендова стрільба на Європейський іграх. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Польщі тривають III Європейські ігри. Одеські стрільці Микола Мільчев і Ірина Маловічко взяли участь у змаганнях зі стендової стрільби в міксті (змішана категорія) на круглому стенді.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У кваліфікаційних змаганнях одесити продемонстрували майстерність, набравши результат — 147 мішеней зі 150 можливих. Цей високий показник практично гарантував їм медалі на будь-якому змаганні.

Проте, спортсмени з Кіпру досягли 148 мішеней, а британська й італійська команди також набрали по 147 очок.

У фінальній частині змагань, у поєдинку за бронзові медалі проти британської команди, одесити поступились всього однією мішенню перед поточними чемпіонами світу в цій дисципліні, і зайняли 4-те місце.

Одеські стрілки на Європейський іграх. Фото: Одеська міська рада
Одеські стрілки на Європейський іграх. Фото: Одеська міська рада

Одеська область на Євроіграх-2023

Загалом, всі спортсмени з Одеської області, які брали участь у цих змаганнях, здобули медалі. Отже, у нас повний набір нагород: золото завоювала Анжеліка Терлюга, срібло отримала Аніта Серьогіна, а Владислав Шепелєв забезпечив бронзу. Це значно кращий результат, ніж на попередніх Іграх-2019, де ми здобули лише дві медалі (тоді обидві нагороди отримали наші видатні каратистки). 21-річний спортсмен Владислав Шепелєв із Чорноморська отримав бронзову нагороду на ІІІ Європейських іграх, що проходять у Польщі.

Нагадаємо, у змаганнях з карате українці слідом за золотом Анжеліки Терлюги взяли ще 2 медалі. Чемпіоном у ваговій категорії до 75 кг у чоловічому куміте став Андрій Заплітний, срібло серед жінок до 61 кг виборола Аніта Серьогіна. Ексклюзивні фото та коментар спортсменки з Чорноморська — у матеріалі Новини.LIVE.

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