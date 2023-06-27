Одесские спортсмены на Европейских играх: какие результаты продемонстрировали

Стендовая стрельба на европейских играх. Фото: Одесский городской совет

В Польше продолжаются III Европейские игры. Одесские стрелки Николай Мильчев и Ирина Маловичко приняли участие в соревнованиях по стендовой стрельбе в миксте (смешанная категория) на круглом стенде.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В квалификационных соревнованиях одесситы продемонстрировали мастерство, набрав результат — 147 мишеней из 150 возможных. Этот высокий показатель практически гарантировал им медали на любом соревновании.

Однако спортсмены из Кипра достигли 148 мишеней, а британская и итальянская команды также набрали по 147 очков.

В финальной части соревнований, в поединке за бронзовые медали против британской команды, одесситы уступили всего одну мишень перед текущими чемпионами мира в этой дисциплине и заняли 4-е место.

Одесские стрелки на европейских играх. Фото: Одесский городской совет

Одесская область на Евроиграх-2023

В общем, все участвовавшие в этих соревнованиях спортсмены из Одесской области получили медали. Итак, у нас полный набор наград: золото завоевала Анжелика Терлюга, серебро получила Анита Серегина, а Владислав Шепелев снабдил бронзу. Это значительно лучший результат, чем на предыдущих Играх-2019, где мы завоевали только две медали (тогда обе награды получили наши выдающиеся каратистки). 21-летний спортсмен Владислав Шепелев из Черноморска получил бронзовую награду на ІІІ Европейских играх, проходящих в Польше.

Напомним, в соревнованиях по карате украинцы вслед за золотом Анжелики Терлюги взяли еще 2 медали. Чемпионом в весовой категории до 75 кг в мужском кумите стал Андрей Заплитный, серебро среди женщин до 61 кг завоевала Анита Серегина. Эксклюзивные фото и комментарий спортсменки из Черноморска — в материале Новости.LIVE.