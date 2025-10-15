Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеські університети у світовому рейтингу — які місця

Одеські університети у світовому рейтингу — які місця

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 10:12
Одеські університети у рейтингу Times Higher Education 2026
Одеська політехніка. Фото: Одеська політехніка

У новому світовому рейтингу університетів Times Higher Education 2026 опинилися одразу 22 українські виші — це на п’ять більше, ніж минулого року. До списку потрапили й два університети з Одеси.

Про це стало відомо з даних рейтингу World University Rankings 2026.

Реклама
Читайте також:

Рейтинг університетів

Цього року Україна встановила рекорд за кількістю вишів у світовому рейтингу Times Higher Education — 22 університети отримали місце у списку. Одеський національний університет імені Іллі Мечникова потрапив до групи 1501+, а Одеський політехнічний університет отримав статус "учасника рейтингу".

Найкращий результат серед українських вишів показав Сумський державний університет, який увійшов до групи 801–1000. Решта університетів, зокрема й одеські, розташувалися у нижчих діапазонах рейтингу, проте сам факт їхньої присутності свідчить про поступовий розвиток і підвищення рівня української освіти. Попри складну ситуацію, виші продовжують розвивати наукову діяльність, розширювати міжнародну співпрацю та залучати студентів із різних країн.

Нагадаємо, ми повідомляли, що понад 60% української молоді хочуть поїхати навчатися за кордон. Також ми писали про те, скільки дітей з України навчається за кордоном.

Одеса освіта навчання Одеська область Новини Одеси Університет
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації