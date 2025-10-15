Одеські університети у рейтингу Times Higher Education 2026

Одеська політехніка. Фото: Одеська політехніка

У новому світовому рейтингу університетів Times Higher Education 2026 опинилися одразу 22 українські виші — це на п’ять більше, ніж минулого року. До списку потрапили й два університети з Одеси.

Про це стало відомо з даних рейтингу World University Rankings 2026.

Рейтинг університетів

Цього року Україна встановила рекорд за кількістю вишів у світовому рейтингу Times Higher Education — 22 університети отримали місце у списку. Одеський національний університет імені Іллі Мечникова потрапив до групи 1501+, а Одеський політехнічний університет отримав статус "учасника рейтингу".

Найкращий результат серед українських вишів показав Сумський державний університет, який увійшов до групи 801–1000. Решта університетів, зокрема й одеські, розташувалися у нижчих діапазонах рейтингу, проте сам факт їхньої присутності свідчить про поступовий розвиток і підвищення рівня української освіти. Попри складну ситуацію, виші продовжують розвивати наукову діяльність, розширювати міжнародну співпрацю та залучати студентів із різних країн.

