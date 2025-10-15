Видео
Видео

Одесские университеты в мировом рейтинге — какие места

Дата публикации 15 октября 2025 10:12
Одесские университеты в рейтинге Times Higher Education 2026
Одесская политехника. Фото: Одесская политехника

В новом мировом рейтинге университетов Times Higher Education 2026 оказались сразу 22 украинских вуза — это на пять больше, чем в прошлом году. В список попали и два университета из Одессы.

Об этом стало известно из данных рейтинга World University Rankings 2026.

Читайте также:

Рейтинг университетов

В этом году Украина установила рекорд по количеству вузов в мировом рейтинге Times Higher Education — 22 университета получили место в списке. Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова попал в группу 1501+, а Одесский политехнический университет получил статус "участника рейтинга".

Лучший результат среди украинских вузов показал Сумской государственный университет, который вошел в группу 801-1000. Остальные университеты, в том числе и одесские, расположились в низших диапазонах рейтинга, однако сам факт их присутствия свидетельствует о постепенном развитии и повышении уровня украинского образования. Несмотря на сложную ситуацию, вузы продолжают развивать научную деятельность, расширять международное сотрудничество и привлекать студентов из разных стран.

Напомним, мы сообщали, что более 60% украинской молодежи хотят поехать учиться за границу. Также мы писали о том, сколько детей из Украины учится за границей.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
