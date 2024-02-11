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Одеські вчені розказали, яку загрозу для світу несуть теракти хуситів у Червоному морі

11 лютого 2024 19:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеські вчені розказали, яку загрозу для світу несуть теракти хуситів у Червоному морі
Хусити зі зброєю в руках. Фото: AFP
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Кілька днів тому єменські хусити пригрозили обрубати оптоволоконний кабель, який тягнеться дном Червоного моря, якщо США та Велика Британія ще раз ударять по аеропортах Ємену. Одеські вчені попереджають, що це може призвести до колапсу на світових ринках.

Про це повідомили вчені Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку в Одесі.

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Карта підводних кабелів у районі Червоного моря. Фото: Telegeography

Знищення підводних кабелів

Хуситські повстанці загрожують знищенням декількох ключових підводних кабелів у Червоному морі. Ці кабелі є життєво важливими для світового інтернет-зв'язку та фінансових операцій, передаючи до 99% міжнародних даних. Підводні кабелі з'єднують країни Європи, Азії та Африки, і їх знищення може призвести до серйозних порушень у роботі фінансових і торгових систем по всьому світу.

"Кількість волоконно-оптичних кабелів, що з’єднують континенти й прокладені дном морів та океанів дуже велика. Наприклад, через Атлантику прокладено близько 500 підводних кабельних ВОЛЗ, через Червоне море — 17. Це як великі ВОЛЗ з десятками тисяч км, так і невеликі з’єднання. Саме цими підводними ВОЛЗ передається 99% міжнародних даних", — зазначили вчені. 

Одеські вчені розказали, яку загрозу для світу несуть теракти хуситів у Червоному морі - фото 1
Карта підводних кабелів. Фото: Telegeography

Одеські експерти попереджають, що такі дії можуть призвести до перерв у функціонуванні міжнародних фінансових ринків, загрози безпеці банківської системи та інших фінансових інститутів. Поглиблення кризи може призвести до значних економічних втрат та загального занепокоєння на світовому ринку. Однак, зазначають вчені, якщо таке трапиться, то Україну це не торкнеться.

"Для глобальних ринків, звичайно, може бути погано, адже багато чого знаходиться в Азії.  Але у нас інтернет не пропаде - його кореневі DNS-сервери знаходяться в США. Європа пов'язана з ними кабелями дном Атлантичного океану, туди хусити не дістануться", — наголосили фахівці. 

Хто такі хусити 

Хусити — це озброєне угруповання в Ємені, яке представляє мусульманську меншість шиїтів країни — зейдитів. Вони отримали свою назву від імені засновника руху Хусейна аль-Хусі.

Рух був створений у 1990-х роках для боротьби з корумпованим, на їхню думку, режимом тодішнього президента Алі Абдалли Салеха. 

Чому хусити атакують судна в Червоному морі

Напади почалися після старту війни Ізраїлю та ХАМАСу 7 жовтня.

Хусити заявили, що підтримують ХАМАС і будуть атакувати будь-яке судно, що прямує до Ізраїлю. 

Нагадаємо, США і Велика Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Після чого терористи заявили, що збираються перерізати підводний оптоволоконний кабель на дні Червоного моря.

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