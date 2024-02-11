Одесские ученые рассказали, какую угрозу миру несут теракты хуситов в Красном море

Хуситы с оружием в руках. Фото: AFP

Несколько дней назад йеменские хуситы пригрозили обрубить оптоволоконный кабель, тянущийся по дну Красного моря, если США и Великобритания еще раз ударят по аэропортам Йемена. Одесские ученые предупреждают, что это может привести к коллапсу на мировых рынках.

Об этом сообщили ученые Государственного университета интеллектуальных технологий и связи в Одессе.

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Карта подводных кабелей в районе Красного моря. Фото: Telegeography

Уничтожение подводных кабелей

Хуситские повстанцы угрожают уничтожением нескольких ключевых подводных кабелей в Красном море. Эти кабели жизненно важны для мировой интернет-связи и финансовых операций, передавая до 99% международных данных. Подводные кабели соединяют страны Европы, Азии и Африки и их уничтожение может привести к серьезным нарушениям в работе финансовых и торговых систем по всему миру.

"Количество волоконно-оптических кабелей, соединяющих континенты и проложенных на дне морей и океанов очень велико. Например, через Атлантику проложено около 500 подводных кабельных ВОЛС, через Красное море — 17. Это как большие ВОЛС с десятками тысяч км, так и небольшие: именно этими подводными ВОЛС передается 99% международных данных", — отметили ученые.

Карта подводных кабелей. Фото: Telegeography

Одесские эксперты предупреждают, что такие действия могут привести к перерывам в функционировании международных финансовых рынков, угрозе безопасности банковской системы и других финансовых институтов. Углубление кризиса может привести к значительным экономическим потерям и общей обеспокоенности на мировом рынке. Однако, говорят ученые, если такое случится, то Украину это не коснется.

"Для глобальных рынков, конечно, может быть плохо, ведь многие их них находятся в Азии. Но у нас интернет не пропадет – его корневые DNS-серверы находятся в США. Европа связана с ними кабелями по дну Атлантического океана, туда хуситы не доберутся", — подчеркнули специалисты.

Кто такие хуситы

Хуситы — это вооруженная группировка в Йемене, представляющая мусульманское меньшинство шиитов страны — зейдитов. Они получили свое название от имени основателя движения Хусейна аль-Хуси.

Движение было создано в 1990-х годах для борьбы с коррумпированным, по их мнению, режимом тогдашнего президента Али Абдаллы Салеха.

Почему хуситы атакуют суда в Красном море

Нападения начались после начала войны Израиля и ХАМАС 7 октября.

Хуситы заявили, что поддерживают ХАМАС и будут атаковать любое судно, направляющееся в Израиль.

Напомним, США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. После чего террористы заявили, что намерены перерезать подводный оптоволоконный кабель на дне Красного моря.