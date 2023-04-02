Одеські винороби отримали 27 нагород на престижному конкурсі

Виставка алкогольної продукції проходила у Києві

Винороби з Одеської області представили регіон на виставці алкогольної продукції Wine&Spirits Ukraine. Вина, представлені півднем країни, отримали 27 нагород.

Про це повідомляють організатори конкурсу.

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Wine&Spirits Ukraine зібрав в одному місці виробників вина, алкогольної продукції, пива та сомельє, ритейлерів, рестораторів, імпортерів та дистриб’юторів з усіх регіонів України.

В кожній категорії представних напоїв були визначені найкращі зразки.

"Основна мета Дегустаційного конкурсу Ukraine Wine&Spirits Awards — допомога у просуванні українських вин на внутрішньому ринку. Тому цього року ми запросили закупників ритейлу, щоб вони могли оцінити українські вина наосліп та підібрати найкращі до свого асортименту", — прокоментували свій вибір членів журі організатори конкурсу.

Вина Одеської області отримали 27 нагород.

Золотими медалями нагороджено:

Bolgrad winery/ Алколайн (Select Cabernet, 2020 та Reserve Chardonnay, 2020);

Kyrnychky Winery / ТОВ Фруктус ТІМ (Херес, 2020; Merlot, 2020 та Odessa Black, 2020);

Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне (Villa Tinta Odessa Black vip wine selection, 2019; Villa Tinta Odessa Black, 2020; Villa tinta Cabernet VIP wine selection, 2020; Villa tinta Merlot VIP wine selection, 2018 та Villa Tinta Cabernet, 2020);

Aznauri /Винокурня Аккерман (Premium Saperavi, 2022 та Premium Rkatsiteli & Chardonnay, 2022);

Frumushika-Nova / Фрумушика-Нова (Frumushika Nova Odessa Black, 2021);

Дімчев Віктор (V&V Cabernet Sauvignon, 2022).

Срібні медалі отримали:

Bolgrad winery/ Алколайн (Select Duo, 2021; Reserve Cabernet Sauvignon, 2020; Select Pinot grigio, 2021 та Riesling, 2021);

Дімчев Віктор (V&V Merlot, 2020)

Frumushika-Nova / Фрумушика-Нова (Sucholimanske, 2021 та Citronniy Magaracha, 2021);

Kyrnychky Winery / ТОВ Фруктус ТІМ (Cabernet, 2020 та Riesling, 2020);

Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне (Villa Tinta Irsai Oliver, 2020; Villa Tinta Riesling, 2019 та Villa Tinta Sukholimansky, 2019).

Також бронзовою медаллю нагороджено Aznauri /Винокурня Аккерман (Premium Saperavi & Pinot Noir, 2022).

Нагадаємо, в Одесі виставили на приватизацію єдиний майновий комплекс "Ізмаїльський винзавод". Торги за об'єкт розпочнуться 11 квітня.