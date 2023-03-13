Виноградарство на Одещині: розвиток і перспективи

Виноградна галузь забезпечує 10-14 тисяч робочих місць на Одещині

Виноградарство забезпечує від 5 до 7 тисяч постійних робочих місць у сільській місцевості. У сезонний період ця цифра подвоюється.

Про це повідомила директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

За її словами, у сезон виноградарство забезпечує 10-14 тис. робочих місць. При чому, постійними є близько 7 тисяч робочих місць у сільській місцевості.

"Виноградарство забезпечує від 5 до 7 тисяч постійних робочих місць у сільській місцевості, а в сезонний період ця цифра подвоюється. У виноробній галузі додатково працюють майже 4,5 тисяч людей", — зазначила Алла Стоянова.

За інформацією департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин, 70% загальної площі насаджень України знаходяться саме в Одеській області — 24 тис. га, з них 9 тис. га –— столових сортів винограду і 14 тис. га — технічних сортів для виробництва вина.

Алла Стоянова зазначила, що на початку 2022 року в Україні було майже 180 виноробень, суттєва частка яких знаходилась саме на півдні: Миколаївська, Херсонська та наша Одеська області.

"З початком війни українські винороби стикаються з серйозними викликами: як збирати врожай, як виноград переробити, в які пляшки розлити, адже в Гостомелі знищено завод, який виробляв пляшки для більшості виноробень Одещині", — розказала Алла Стоянова.

Нагадаємо, раніше Алла Стоянова повідомляла, що сьогодні діють грантові програми підтримки з переробної діяльності, з садівництва, тепличного господарства. По теплицях і переробці підприємці можуть отримати 7-8 млн гривень на одне підприємство. По садівництву — до 4 тис. гривень. На власну справу будь-якого напряму навіть фізична особа може отримати на розвиток бізнесу до 250 тис. гривень.

Всі ці програми діють через державний аграрний реєстр. Для того, щоб бути користувачами цих програм, треба зареєструватися у реєстрі, бути фізичною або юридичною особою, не мати боргів і подати заявку.

Фото: Аgravery