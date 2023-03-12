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Аграрії Одещини можуть отримати грант на підтримку сільського господарства

12 березня 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Аграрії Одещини можуть отримати грант на підтримку сільського господарства
В регіоні діє декілька програм підтримки
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Дію програми компенсацій, яка була у минулі роки, призупинено. Сьогодні аграрії можуть отримати підтримку із Європейського Союзу та західних країн із продовольчої компанії ФАО.

Про це про це журналістам Новини. LIVE розказала директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

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"Вся ця підтримка є набагато більшою (майже у 12 разів), ніж у мирний час. Крім того, на 2023 рік продовжено програму 5-7-9: це кредитування під 0%. В цьому році продовжено програму ЄС щодо дотації на 1 га землі для малих підприємств (від 1-100 га). Аграрії можуть отримати 3100 грн на 1 га", — зазначила Алла Стоянова.

За словами Алли Стоянової, також є програма підтримки тваринництва, яка передбачає фінансування у розмірі  5030 грн на 1 голову великої рогатої хвороби. Крім того, ми маємо і нові програми. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) надає можливість малим підприємствам безоплатно отримати насіння.

"Сьогодні ще діють грантові програми підтримки з переробної діяльності, з садівництва, тепличного господарства. По теплицях і переробленні підприємці можуть отримати 7-8 мільйонів гривень на одне підприємство. По садівництву —  до 4-х тисяч гривень. По власній справі будь-якого напрямку навіть фізична особа може отримати на розвиток бізнесу до 250 тисяч гривень", — підкреслила Алла Стоянова.

Зазначимо, всі ці програми діють через державний аграрний реєстр. Для того, щоб бути користувачами цих програм треба зареєструватися у реєстрі, бути фізичною або юридичною особою, не мати боргів і подати заявку. 

Нагадаємо, із державного бюджету виділено 1,2 мільярда гривень на галузеву підтримку аграрного сектору, із яких 200 мільйонів гривень піде на розвиток меліоративних систем. В Одеській області ця програма вже працює.

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