Здорожчання хліба в Одесі: експертні прогнози
Експерти в останній час висувають прогнози про здорожчання хліба в цьому році. Однак наразі для цього підстав немає.
Про це Новини.LIVE дізнались в директорки департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алли Стоянової.
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Стабільні ціни на пшеницю та електроенергію
Згідно з даними Алли Стоянової, ціна на пшеницю є стабільною, й що важливо її наразі достатньо. Також ціна на електроенергію є стійкою. Таким чином, немає підстав для підвищення цін на хліб. Звичайно, інфляція все ще відбувається, але це не повинно призводити до змін у вартості продуктів.
Проблеми в аграрному секторі
Директорка департаменту також зауважує, що більш як 20% земель в аграрному секторі не використовуються для посіву та збирання врожаю. Це може негативно відбитися на економіці країни.
Перспективи забезпечення зерном та мукою
Хоча є деякі фактори, які можуть спровокувати здорожчання хліба, переробні підприємства та пекарні в достатній кількості забезпечені зерном та мукою. Таким чином, варто сподіватися на стабільні ціни на хліб у магазинах у найближчому майбутньому.
Тим часом ціни на все ростуть, а гаманці спустошуються. За даними Державної служби статистики, за останній рік найбільше в Україні подорожчала вартість транспорту — на 41%, а з їжі — дорожчими стали фрукти та яйця — на 73%. На що із сімейного бюджету одесити витрачають найбільше грошей, а на чому економлять дізнавалися журналісти Новини.LIVE.