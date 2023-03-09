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Економія на всьому окрім їжі та комунальних – як зараз живуть одесити дізнавалися Новини.LIVE

9 березня 2023 18:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ціни зросли вгору: на чому економлять одесити
На чому доводиться заощаджувати
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Ціни ростуть, а гаманці спустошуються. За даними Державної служби статистики за останній рік найбільше в Україні подорожчала вартість транспорту — на 41%, а з їжі - дорожчими стали фрукти та яйця — на 73%.

На що із сімейного бюджету одесити витрачають найбільше грошей, а на чому економлять дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Подорожчання овочів та фруктів

Вартість овочів та фруктів на одеських базарах з початку весни б’ють всі рекорди. Через значне подорожчання містяни змушені економити та купувати менше.

Одеситка Лариса  останні два місяці  все рідше ходить на міський базар. Каже, якщо раніше купувала кілограм м’яса, то зараз  лише пів кілограма. Те ж саме стосується і овочів та фруктів. Аби зекономити — торгується.

"Намагаюся торгуватися із продавцями або шукаю щось дешевше, але обов’язково, щоб смачне було. Багато грошей витрачаю на харчі. Днями була на привозі, ціни шокували: цибуля — 45 гривень, морква — 50 гривень. Б’є по гаманцю і вартість проїзду", — ділиться своїми думками одеситка Лариса.

Доводиться економити на всьому і пенсіонерці Олені. Через постійне подорожчання цін на продукти, жінка не може спланувати витрати сімейного бюджету. Втім, намагається кожного місяця купувати бакалію про запас. Для себе відмічає подорожчання молочної продукції.

"Молоко подорожчало, я його дуже люблю і тепер споживаю менше. Ми купуємо лише те, що найбільш необхідне, а вже потім ще те, чого не вистачає: яблука, банани. На жаль, червону ікру давно не їли, навіть на Новий рік не змогли її придбати, але нічого страшного. Ще зможемо придбати", —  розповідає Олена.

Найбільше витрачає грошей на продукти харчування і Артем. Чоловік живе сам, втім каже: щомісяця доводиться переглядати витрати на їжу, бо нині вони складають від п’яти до семи тисяч гривень.

"Багато грошей йде на овочі, фрукти. Я готую самостійно. Це допомагає економити гроші. Буває, що купую готові продукти в магазинах, кафе. Але це нечасто. Сьогодні відчутно в ціні піднялися яйця, огірки, помідори", — зазначає Артем.

Допомога переселенцям

Чи не найскладніші справи із витратами сімейного бюджету сьогодні у вимушених переселенців.  Дарина разом із чоловіком та дитиною змушена була тікати до Одеси зі сходу України. Нині вони вже облаштували своє життя та намагаються правильно спланувати сімейний бюджет.

"Сьогодні ми найбільше витрачаємо грошей на їжу та проживання. На жаль, наш сімейний бюджет складає лише 6 тисяч гривень,  чотири із яких йде на харчі та оренду квартири. Але, завдяки тому, що допомагають волонтери, ми отримуємо безкоштовно дитячі речі, продукти. Це  допомагає вижити в тій ситуація, яка сьогодні склалася", — зазначає Дарина.

Приїхала до Одеси і переселенка із Херсона Наталя. Жінка розповідає, що найбільше грошей сьогодні витрачає на оплату комунальних послуг та продукти харчування, а через тимчасове безробіття змушена жити за рахунок коштів, які колись заощадила.  Нині намагається економити та купувати лише те, що найбільш потрібне.

"Не можу конкретно сказати скільки саме кожного місяця витрачаю грошей на їжу, бо через постійне подорожчання цін на продукти, сума витрат постійно змінюється. Але добре, що є пенсія, допомагають також і міжнародні організації", — зазначає Наталія.

Харків’янин Олександр каже, що до війни їх родина  могла собі більше дозволити, коли купували продукти харчування. Нині вони намагаються самостійно готувати їжу на кілька днів і таким чином заощаджувати. Окрім харчів, родина стала менше витрачати грошей на розваги для дітей. 

"Зараз в основному витрачаємо гроші на продукти. Із роботою стало складніше, тому доводиться економити. Про відпочинок вже мовчу: із початком війни ми про нього забули, зараз це не в пріоритеті.  Одяг менше купуємо, користуємося тим, що є. В основному витрачаємо кошти лише на продукти", — зазначає харків’янин Олександр.

Як живуть пенсіонери

Відчули подорожчання цін і пенсіонери Інна та Петро. Кажуть, що найбільше витрачають грошей на оплату комунальних послуг та ліки. Водночас, менше стали купувати новий  одяг. Із їжі купують те, на що вистачає грошей.

" Я забула, коли востаннє купувала косметику, новий одяг. Ми пенсіонери, отримуємо невелику  пенсію, а зважаючи на те, що подорожчала риба, овочі та фрукти, доводиться  вибирати ті продукти, які можемо собі дозволити. До речі, ціна на м’ясо поки що більш-менш нормальна", — розповідає одеситка Інна.

Зазначимо, у Мінекономіки попередили, що у 2023 році не слід чекати, що зростання цін в Україні сповільниться. Інфляція матиме торішню тенденцію у межах 26,6%.

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