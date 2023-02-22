Ціни на продукти та послуги в Одеській області у 2023 році

Ціни на продукти та послуги на Одещині

Вартість продуктів на ринках й в супермаркетах стрімко зростає. За продукти та напої одесити почали платити більше. Втім, на купівлі одягу та взуття можна трохи зекономити.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Одеській області.

Вартість продуктів

У січні 2023 року ціни на продукти та безалкогольні напої зросли в Україні на 1,4%, а по області — на 1,9%.

Ціни на овочі та фрукти зросли найбільше, на 4,0% та 3,1% відповідно.

Ціни на молоко, сир, яйця, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби зросли на 2,7%.

Ціни на рибу та продукти з риби зросли на 2,1%.

Ціни на м'ясо та м'ясопродукти зросли на 1,9%.

Ціни на хліб та хлібопродукти зросли найменше, на 0,6%.

Ціни на олію та жири знизились на 0,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,9%, а саме на 2,1% для алкогольних напоїв та 1,7% для тютюнових виробів.

Оновлення гардероба

Ціни на одяг та взуття знизились на 6,2%, зокрема на 7,6% для одягу та на 4,4% для взуття. Однак експерти коментують це зниженням попиту, адже люди почали менше витрачати на шопінг.

Згідно з експертними оцінками, за січень-лютий подорожчання продуктів в Україні в середньому становило 9,8%. Ціни продовжують зростати, а ось тільки зарплати та пенсії навіть не намагаються їх наздогнати. Єдиний шлях — економія. На чому сьогодні заощаджують одесити, дізнавались журналісти Новини.LIVE.