Одяг та їжа: на чому економлять одесити?

Одесити часто відмовляють собі в одязі

Згідно з експертними оцінками, за січень-лютий подорожчання продуктів в Україні в середньому становило 9,8%. Ціни продовжують зростати, а ось тільки зарплати та пенсії навіть не намагаються їх наздогнати. Єдиний шлях — економія.

На чому сьогодні заощаджують одесити, дізнавались журналісти Новини.LIVE.

"Сиджу на дієті"

За словами одеситів, легше пережити скруту, якщо сім’я невелика. Наприклад, Парандзем вважає, що підвищення цін на овочі несуттєво б’є по бюджету подружжя, сприяє її вибіркова дієта.

"Мій чоловік з інвалідністю та пенсіонер, я не працюю. Нам на двох вистачає. Річ у тім, що я постійно на дієтах сиджу, а чоловік їсть, що я приготую. А цибуля та картопля — нам вистачає, нас усього двоє. Діти роз'їхались", — розповіла Парандзем.

Складніше самотнім одеситам, які попри проблеми з грошима "викручуються" з ситуації. За словами Олени, зараз жінка може собі дозволити придбати базовий одяг, але з продуктами складніше. Хоча жінка не засмучується.

"Як я економлю? Доглядаю хворого, у мене хворіє сусід, я там харчуюсь. Хліб куплю, каву чи печиво. Овочі та фрукти рідко. В основному уцінені банани. Ось так економлю. Виживаємо. Раніше я навіть позичала гроші, бо три тисячі пенсії не вистачало, але зараз ніби все гаразд. Все одно гроші йдуть, щось відкладеш, а тоді треба щось купити. Завдяки тому, що працюю, закрила кредитку, навіть щось з речей купила. Загалом життя нормальне, головне, щоб усе погане закінчилось", — розповіла Олена.

"Запаслися своїм"

Щоб легше пережити зиму, в період якої завжди ціни на свіжі овочі підіймаються, запасливі одесити готують консервацію. Валентина обурюється цінникам в магазинах, тому намагається купувати обмаль продуктів.

"На всьому. Ну що — продуктів купуємо менше. Всього потрохи, намагаємося економити. Ну це взагалі. Наче не в Україні живемо, скрізь чорноземи, а цибуля по 50 гривень за кілограм. Одна картопля по 11,90 гривень коштує. Та своє готували. Потроху стараємося законсервувати, щоб було. Борошно купуємо і печемо пиріжки", — зазначила одеситка.

Схожа ситуація в студентів, для яких економія — це ціла наука. Сьогоднішній прожитковий мінімум відчутно б’є по кишені, тож доводиться відмовляти собі у зустрічах із друзями, каже студентка Одеської консерваторії Валерія.

"Зараз, оскільки я студентка, відмовляю собі більше в походах в кафе, ресторани, словом, у виходах у світ. Намагаюся економити на продуктах. Коли можливо, купую по акціях. Не скажу, що я собі це надто дозволяла до війни, та вимушена зараз ще більше затягти паски. Найбільша сума у мене — це оренда квартири, приблизно 4,5 тисячі гривень. І, звісно продукти, десь 3 тисячі на мене одну стабільно", — розповіла дніпрянка Валерія.

"На ліках немає сенсу економити"

Практично у кожного опитуваного у витратному бюджеті на місяць значну кількість грошей займає стаття на ліки. Одесити вважають, що важливо враховувати до витрат на їжу ще й комуналку, на котрій також, на жаль, заощадити не вдасться.

"Я тут живу. Мушу сказати, що ціни зросли, тож залишок моїх доходів сьогодні менший, ніж був раніше. А так взагалі я не економлю. Мені стільки років, що в мене достатньо всякого одягу. Рідко купую, що треба, але ні, не економлю. Ну добре, ми будемо економити, але ж комуналку платити треба, за газ та світло, і ліки — це також необхідність, не можна собі в цьому відмовити", — розповіла Тетяна.

"Можу собі дозволити"

Меншість одеситів говорить про те, що економити зовсім не вдається з різних причин: чи то грошей з’явилось більше, чи то потреби сім’ї не дозволяють скорочувати бюджет. Однак одесити підкреслюють — ціни у нас майже європейські.

"Я лише два тижні тому повернулася з Німеччини, тому я зараз не економлю. Але залишатись тут не можу, бо роботи для мене тут немає. Коли я їхала і от повернулась, то ціни дуже відрізняються. Я люблю каву, скажу, що в деяких кав'ярнях наших, якщо переводити в євро, то кава коштує 2 євро, коли в Німеччині — 2,5. Та в Німеччині мінімальна зарплатня 1300 євро. Співвідношення цін в Україні мені не дуже подобається", — прокоментувала Олена.

"Дуже дорого. Якщо до війни це було 800 гривень на сім’ю з дитиною лише на один похід до магазину. А зараз це вже 1700-2000 гривень. І так приблизно кожні 2-3 дні. Тому дорого. На щастя, можу дозволити собі не економити. Я нормально заробляю і забезпечую сім’ю",— сказав одесит Віталій.

"До цін претензій немає"

Одесит Леонід впевнений, що підлаштуватись можна до будь-яких умов та бюджетів, головне, правильне використання грошей. Завдяки розподілу грошей дружиною Леоніда той може дозволити собі пропустити зайвий келих пива.

"Я пенсіонер, мені 84-й рік. Економлю на одязі. Стараюсь носити, що трохи старше. На їжі не економлю, у мене непогана пенсія, на мене з бабусею вистачає. Економимо на предметах побуту, але це жінка веде господарство. Я, наприклад, зараз йду, бо хочу випити пива. Воно коштує понад 100 гривень. Жінка б такого собі не дозволила. Все розумію, бо війна. Якби не було війни, то були б якісь претензії до цін. Я буду терпіти і мовчати до перемоги", — розповів одесит.

І хоч одесити живуть у складні часи в межах своїх можливостей, проте не нарікають на ціни та ставляться до всього з розумінням. Кожен зараз розуміє, що нам потрібна перемога, а потім знову відбудовувати свою країну.