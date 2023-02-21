Одежда и еда: на чем экономят одесситы?

Одесситы часто отказывают себе в одежде

Согласно экспертным оценкам, за январь-февраль подорожание продуктов в Украине в среднем составило 9,8%. Цены продолжают расти, а вот только зарплаты и пенсии их даже не пытаются догнать. Единственный путь — экономия.

На чем сегодня экономят одесситы, узнавали журналисты Новини.LIVE.

"Сижу на диете"

По словам одесситов, легче пережить беду, если семья небольшая. К примеру, Парандзем считает, что повышение цен на овощи несущественно бьет по бюджету супругов, способствует ее выборочная диета.

"Мой муж с инвалидностью и пенсионер, я не работаю. Нам на двоих хватает. Дело в том, что я постоянно на диетах сижу, а муж ест, что я приготовлю. А лук и картофель — нам хватает, нас всего двое. Дети разъехались", — рассказала Парандзем.

Сложнее одиноким одесситам, которые, несмотря на проблемы с деньгами, "выкручиваются" из ситуации. По словам Елены, сейчас женщина может позволить себе приобрести базовую одежду, но с продуктами сложнее. Хотя женщина не падает духом.

"Как я экономлю? Ухаживаю за больным, у меня болеет сосед, я там питаюсь. Хлеб куплю, кофе или печенье. Овощи и фрукты редко. В основном уцененные бананы. Вот так экономлю. Выживаем. Раньше я даже занимала деньги, потому что 3 тысячи пенсии не хватало, но сейчас вроде бы все хорошо. Все равно деньги идут, что-то отложишь, а тогда надо что-то купить. Благодаря тому, что работаю, я закрыла кредитку, даже что-то из вещей купила. В общем, жизнь нормальная, главное, чтобы все плохое закончилось", — рассказала Елена.

"Запаслись своим"

Чтобы легче пережить зиму, в период которой всегда цены на свежие овощи поднимаются, запасливые одесситы готовят консервацию. Валентина возмущается ценникам в магазинах, поэтому пытается покупать мало продуктов.

"На всем. Ну что — продуктов покупаем меньше. Всего по чуть-чуть, стараемся экономить. Ну это вообще. Будто не в Украине живем, везде черноземы, а лук по 50 гривен за килограмм. Один картофель по 11,90 гривен стоит. Свое готовили. Понемного стараемся законсервировать, чтобы было. Муку покупаем и печем пирожки", — отметила одесситка.

Похожая ситуация у студентов, для которых экономия — это целая наука. Сегодняшний прожиточный минимум ощутимо бьет по карману, так что приходится отказывать себе во встречах с друзьями, говорит студентка Одесской консерватории Валерия.

"Сейчас, поскольку я студентка, отказываю себе больше в походах в кафе, рестораны, словом, в выходах в свет. Пытаюсь экономить на продуктах. Если можно, покупаю по акциям. Не скажу, что я себе это слишком позволяла до войны, но вынуждена сейчас еще больше затянуть пояс. Самая большая сумма у меня — это аренда квартиры, примерно 4,5 тысячи гривен. И, конечно, продукты, где-то 3 тысячи на меня одну стабильно", — рассказала Валерия из Днепра.

"На лекарствах нет смысла экономить"

Практически у каждого опрашиваемого в расходном бюджете в месяц значительное количество денег занимает статья на лекарства. Одесситы считают, что важно учитывать расходы на еду и коммуналку, на которой также, к сожалению, сэкономить не удастся.

"Я здесь живу. Надо сказать, что цены выросли, так что остаток моих доходов сегодня меньше, чем был раньше. А так вообще я не экономлю. Мне столько лет, что у меня достаточно всякой одежды. Редко покупаю, что надо, но нет, не экономлю. Ну хорошо, мы будем экономить, но коммуналку платить надо, за газ и свет, и лекарства — это тоже необходимость, нельзя себе в этом отказать", — рассказала Татьяна.

"Могу себе позволить"

Меньшинство одесситов говорит о том, что экономить совсем не удается по разным причинам: то ли денег появилось больше, то ли потребности семьи не позволяют сокращать бюджет. Однако одесситы подчеркивают: цены у нас почти европейские.

"Я только две недели назад вернулась из Германии, поэтому сейчас не экономлю. Но оставаться здесь я не могу, потому что работы для меня тут нет. Когда я уехала и вот вернулась, цены очень отличаются. Я люблю кофе, скажу, что в некоторых наших кофейнях, если переводить в евро, то кофе стоит 2 евро, когда в Германии — 2,5. Но в Германии минимальная зарплата 1300 евро. Соотношение цен в Украине мне не очень нравится", — прокомментировала Елена.

"Очень дорого. Если до войны это было 800 гривен на семью с ребенком только на один поход в магазин, то сейчас это уже 1700-2000 гривен. И так примерно каждые 2-3 дня. Поэтому дорого. К счастью, я могу позволить себе не экономить. Нормально зарабатываю и обеспечиваю семью", — сказал одессит Виталий.

"К ценам претензий нет"

Одессит Леонид уверен, что подстроится можно к любым условиям и бюджетам, главное, правильное использование денег. Благодаря распределению денег женой Леонида, тот может позволить себе пропустить лишний бокал пива.

"Я пенсионер, мне 84-й год. Экономлю на одежде. Стараюсь носить, что немного старше. На еде не экономлю, у меня неплохая пенсия, на меня с бабушкой хватает. Экономим на предметах быта, но это жена ведет хозяйство. Я, например сейчас иду, потому что хочу выпить пива. Оно стоит более 100 гривен. Жена бы такого себе не позволила. Все понимаю, потому что война. Если бы не было войны, то были бы какие-то претензии к ценам. Я буду терпеть и молчать до победы", — рассказал одессит.

И хотя одесситы живут в сложные времена в пределах своих возможностей, однако не жалуются на цены и относятся ко всему с пониманием. Каждый сейчас осознает, что нам нужна победа, а затем снова отстраивать свою страну.