Цены на продукты и услуги в Одесской области в 2023 году

Рост цен: за что одесситы начали платить больше, а на чем смогли сэкономить
Стоимость продуктов на рынках и супермаркетах стремительно растет. За продукты и напитки одесситы стали платить больше. Впрочем, на покупке одежды и обуви можно немного сэкономить.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Одесской области.
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Стоимость продуктов
В январе 2023 года цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в Украине на 1,4%, а по области — на 1,9%.
- Цены на овощи и фрукты выросли больше, на 4,0% и 3,1% соответственно.
- Цены на молоко, творог, яйца, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия выросли на 2,7%.
- Цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 2,1%.
- Цены на мясо и мясопродукты выросли на 1,9%.
- Цены на хлеб и хлебопродукты выросли меньше, на 0,6%.
- Цены на растительное масло и жиры снизились на 0,2%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,9%, а именно на 2,1% для алкогольных напитков и на 1,7% для табачных изделий.
Обновление гардероба
Цены на одежду и обувь снизились на 6,2%, в том числе на 7,6% для одежды и на 4,4% для обуви. Однако эксперты комментируют это снижением спроса, ведь люди стали меньше тратить на шоппинг.
Согласно экспертным оценкам, за январь-февраль подорожание продуктов в Украине в среднем составило 9,8%. Цены продолжают расти, а вот только зарплаты и пенсии даже не пытаются догнать их. Единственный путь — экономия. На чем сегодня экономят одесситы, узнавали журналисты Новини.LIVE.