Цены на продукты и услуги в Одесской области в 2023 году

Цены на продукты и услуги в Одесской области

Стоимость продуктов на рынках и супермаркетах стремительно растет. За продукты и напитки одесситы стали платить больше. Впрочем, на покупке одежды и обуви можно немного сэкономить.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Одесской области.

Стоимость продуктов

В январе 2023 года цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в Украине на 1,4%, а по области — на 1,9%.

Цены на овощи и фрукты выросли больше, на 4,0% и 3,1% соответственно.

Цены на молоко, творог, яйца, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия выросли на 2,7%.

Цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 2,1%.

Цены на мясо и мясопродукты выросли на 1,9%.

Цены на хлеб и хлебопродукты выросли меньше, на 0,6%.

Цены на растительное масло и жиры снизились на 0,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,9%, а именно на 2,1% для алкогольных напитков и на 1,7% для табачных изделий.

Обновление гардероба

Цены на одежду и обувь снизились на 6,2%, в том числе на 7,6% для одежды и на 4,4% для обуви. Однако эксперты комментируют это снижением спроса, ведь люди стали меньше тратить на шоппинг.

Согласно экспертным оценкам, за январь-февраль подорожание продуктов в Украине в среднем составило 9,8%. Цены продолжают расти, а вот только зарплаты и пенсии даже не пытаются догнать их. Единственный путь — экономия. На чем сегодня экономят одесситы, узнавали журналисты Новини.LIVE.