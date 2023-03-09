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Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

9 марта 2023 18:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Цены выросли вверх: на чем экономят одесситы
На чем приходится экономить
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Цены растут, а кошельки опустошаются. По данным Государственной службы статистики за последний год, больше всего в Украине подорожала стоимость транспорта — на 41%, а из еды — дороже стали фрукты и яйца — на 73%.

На что из семейного бюджета одесситы тратят больше денег, а на чем экономят узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Подорожание овощей и фруктов

Стоимость овощей и фруктов на одесских рынках с начала весны бьют все рекорды. Из-за значительного удорожания горожане вынуждены экономить и покупать меньше.

Одесситка Лариса в последние два месяца все реже ходит на городской базар. Говорит, если раньше покупала килограмм мяса, то сейчас всего полкилограмма. То же касается и овощей и фруктов. Чтобы сэкономить, торгуется.

"Пытаюсь торговаться с продавцами или ищу что-то дешевле, но обязательно, чтобы вкусное было. Много денег трачу на продовольствие. На днях был на привозе, цены шокировали: лук - 45 гривен, морковь - 50 гривен. Бьет по кошельку и стоимость проезда", — делится своими мыслями одесситка Лариса.

Приходится экономить на всем и пенсионерке Елене. Из-за постоянного подорожания цен на продукты женщина не может спланировать расходы семейного бюджета. Впрочем, пытается каждый месяц покупать бакалею впрок. Для себя отмечает подорожание молочной продукции.

"Молоко подорожало, я его очень люблю и теперь потребляю меньше. Мы покупаем только то, что самое необходимое, а потом уже то, чего не хватает: яблоки, бананы. К сожалению, красную икру давно не ели, даже на Новый год не смогли ее приобрести, но ничего страшного. Еще сможем приобрести", — рассказывает Елена.

Больше всего тратит денег на продукты питания и Артем. Мужчина живет сам, впрочем, говорит: ежемесячно приходится пересматривать расходы на еду, потому что сейчас они составляют от пяти до семи тысяч гривен.

"Много денег уходят на овощи, фрукты. Я готовлю самостоятельно. Это помогает экономить деньги. Бывает, что покупаю готовые продукты в магазинах, кафе. Но это нечасто. Сегодня ощутимо в цене поднялись яйца, огурцы, помидоры", — отмечает Артем.

Помощь переселенцам

Едва ли не самые сложные дела с расходами семейного бюджета сегодня у вынужденных переселенцев. Дарья вместе с мужем и ребенком вынуждена была бежать в Одессу с востока Украины. Сейчас они уже обустроили свою жизнь и стараются правильно спланировать семейный бюджет.

"Сегодня мы больше тратим денег на еду и проживание. К сожалению, наш семейный бюджет составляет всего 6 тысяч гривен, четыре из которых идет на продовольствие и аренду квартиры. Но благодаря тому, что помогают волонтеры, мы получаем бесплатно детские вещи, продукты. Это помогает выжить в той ситуации, которая сегодня сложилась", — отмечает Дарья.

Приехала в Одессу и переселенка из Херсона Наталья. Женщина рассказывает, что больше денег сегодня тратит на оплату коммунальных услуг и продукты питания, а из-за временной безработицы вынуждена жить за счет средств, которые когда-то сэкономила. Сейчас пытается экономить и покупать только то, что нужно.

"Не могу конкретно сказать, сколько именно каждый месяц трачу денег на еду, потому что из-за постоянного подорожания цен на продукты, сумма расходов постоянно меняется. Но хорошо, что есть пенсия, помогают также и международные организации", — отмечает Наталья.

Харьковчанин Александр говорит, что до войны их семья могла себе больше позволить, когда покупали продукты питания. Сейчас они пытаются самостоятельно готовить еду на несколько дней и таким образом экономить. Кроме продовольствия, семья стала меньше тратить денег на развлечения для детей.

"Сейчас в основном тратим деньги на продукты. С работой стало сложнее, поэтому приходится экономить. Об отдыхе уже молчу: с началом войны мы о нем забыли, сейчас это не в приоритете. Одежду меньше покупаем, пользуемся тем, что есть. В основном тратим средства только на продукты", — отмечает харьковчанин Александр.

Как живут пенсионеры

Почувствовали подорожание цен и пенсионеры Инна и Петр. Говорят, что больше всего тратят денег на оплату коммунальных услуг и лекарства. В то же время меньше стали покупать новой одежды. Из еды покупают то, на что хватает денег.

"Я забыла, когда последний раз покупала косметику, новую одежду. Мы пенсионеры, получаем небольшую пенсию, а учитывая, что подорожала рыба, овощи и фрукты, приходится выбирать те продукты, которые можем себе позволить. Кстати, цена на мясо пока более-менее нормальная", — рассказывает одесситка Инна.

Отметим, что в Минэкономики предупредили, что в 2023 году не следует ожидать, что рост цен в Украине замедлится. Инфляция будет иметь прошлогоднюю тенденцию в пределах 26,6%.

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