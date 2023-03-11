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Подорожание хлеба в Одессе: экспертные прогнозы

11 марта 2023 16:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подорожает ли хлеб в магазинах
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Эксперты в последнее время выдвигают прогнозы о подорожании хлеба в этом году. Однако пока для этого оснований нет.

Об этом Новини.LIVE узнали у директора департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Аллы Стояновой.

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Стабильные цены на пшеницу и электроэнергию

Согласно данным Аллы Стояновой, цена на пшеницу стабильна, и что важно ее пока достаточно. Также цена на электроэнергию устойчива. Таким образом, нет оснований для повышения цен на хлеб. Конечно, инфляция все еще происходит, но это не должно приводить к изменениям в стоимости продуктов.

Проблемы в аграрном секторе

Директор департамента также отмечает, что более 20% земель в аграрном секторе не используются для посева и уборки урожая. Это может негативно отразиться на экономике страны.

Перспективы обеспечения зерном и мукой

Хотя есть некоторые факторы, которые могут спровоцировать подорожание хлеба, перерабатывающие предприятия и пекарни в достаточном количестве обеспечены зерном и мукой. Таким образом, следует надеяться на стабильные цены на хлеб в магазинах в ближайшем будущем.

Тем временем цены на все растут, а кошельки опустошаются. По данным Государственной службы статистики за последний год, больше всего в Украине подорожала стоимость транспорта — на 41%, а из еды — дороже стали фрукты и яйца — на 73%. На что из семейного бюджета одесситы тратят больше денег, а на чем экономят узнавали журналисты Новини.LIVE.

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