Аграрии Одесщины могут получить грант в поддержку сельского хозяйства

В регионе действует несколько программ поддержки

Действие программы компенсаций, которая была в прошлые годы, приостановлено. Сегодня аграрии могут получить поддержку из Европейского Союза и западных стран продовольственной компании ФАО.

Об этом об этом журналистам Новости. LIVE рассказала директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВ Алла Стоянова.

"Вся эта поддержка намного больше (почти в 12 раз), чем в мирное время. Кроме того, на 2023 год продлена программа 5-7-9: это кредитование под 0%. В этом году продлена программа ЕС по дотации на 1 га земли для малых предприятий (от 1-100 га). Аграрии могут получить 3100 грн на 1 га", — отметила Алла Стоянова.

По словам Аллы Стояновой, также есть программа поддержки животноводства, которая предусматривает финансирование в размере 5030 грн. на 1 голову крупной рогатой болезни. Кроме того, у нас есть и новые программы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) дает возможность малым предприятиям безвозмездно получить семена.

"Сегодня еще действуют грантовые программы поддержки по перерабатывающей деятельности, по садоводству, тепличному хозяйству. По теплицам и переработке предприниматели могут получить 7-8 миллионов гривен на одно предприятие. По садоводству — до 4-х тысяч гривен. По собственному делу любого направления даже физическое лицо может получить на развитие бизнеса до 250 тысяч гривен", — подчеркнула Алла Стоянова.

Все эти программы действуют через государственный аграрный реестр. Для того чтобы быть пользователями этих программ, нужно зарегистрироваться в реестре, быть физическим или юридическим лицом, не иметь долгов и подать заявку.

Напомним, из государственного бюджета выделено 1,2 миллиарда гривен на отраслевую поддержку аграрного сектора, из которых 200 миллионов гривен уйдет на развитие мелиоративных систем. В Одесской области программа уже работает.