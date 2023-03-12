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Аграрии Одесчины могут получить грант на поддержку сельского хозяйства

12 марта 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Аграрии Одесщины могут получить грант в поддержку сельского хозяйства
В регионе действует несколько программ поддержки
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Действие программы компенсаций, которая была в прошлые годы, приостановлено. Сегодня аграрии могут получить поддержку из Европейского Союза и западных стран продовольственной компании ФАО.

Об этом об этом журналистам Новости. LIVE рассказала директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВ Алла Стоянова.

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"Вся эта поддержка намного больше (почти в 12 раз), чем в мирное время. Кроме того, на 2023 год продлена программа 5-7-9: это кредитование под 0%. В этом году продлена программа ЕС по дотации на 1 га земли для малых предприятий (от 1-100 га). Аграрии могут получить 3100 грн на 1 га", — отметила Алла Стоянова.

По словам Аллы Стояновой, также есть программа поддержки животноводства, которая предусматривает финансирование в размере 5030 грн. на 1 голову крупной рогатой болезни. Кроме того, у нас есть и новые программы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) дает возможность малым предприятиям безвозмездно получить семена.

"Сегодня еще действуют грантовые программы поддержки по перерабатывающей деятельности, по садоводству, тепличному хозяйству. По теплицам и переработке предприниматели могут получить 7-8 миллионов гривен на одно предприятие. По садоводству — до 4-х тысяч гривен. По собственному делу любого направления даже физическое лицо может получить на развитие бизнеса до 250 тысяч гривен", — подчеркнула Алла Стоянова.

Все эти программы действуют через государственный аграрный реестр. Для того чтобы быть пользователями этих программ, нужно зарегистрироваться в реестре, быть физическим или юридическим лицом, не иметь долгов и подать заявку.

Напомним, из государственного бюджета выделено 1,2 миллиарда гривен на отраслевую поддержку аграрного сектора, из которых 200 миллионов гривен уйдет на развитие мелиоративных систем. В Одесской области программа уже работает.

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