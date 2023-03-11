Допомога постраждалим від домашнього насильства: в Одесі розробили план роботи на 2023 рік

Кількість насильства зростає

Домашнє насильство в умовах воєнного стану є небезпечним явищем. В Одесі продовжують працювати служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, щоб надати допомогу мешканцям міста та переселенцям з окупованих територій України. В Одесі розробили план роботи на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У 2022 році в Суворовському районі був створений притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства, а також денний Центр допомоги постраждалим особам. Умови воєнного часу спонукали до розширення їх роботи на надання допомоги не лише мешканцям міста, а й переселенцям.

За підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні на початку 2023 року відкрито кабінети комплексної медичної, психологічної та соціальної допомоги для жінок, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також про забезпечення швидкого та ефективного реагування на такі випадки.

Плани на 2023 рік

За словами голови Координаційної ради, у 2023 році планується проведення ряду заходів з просвіти населення щодо проблеми домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також підвищення кваліфікації працівників служб підтримки та захисту жертв насильства.

Де отримати допомогу

В Одесі протягом останніх років успішно функціонують служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі:

Центр допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в Приморському районі: тел. (048) 705-54-12 (13);

Центр допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у Суворовському районі: тел. (048) 763-04-40;

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги: тел. (048) 793-46-01, 02, 03, 05; екстрено-кризова мобільна бригада — тел. (048) 793-46-04;

Центр по роботі з кривдниками: тел. (048) 84-92-65;

Муніципальна гаряча лінія з метою повідомлення про випадки домашнього насильства: тел. (048) 73-73-103.

Комплексна медична допомога жінкам, постраждалим від домашнього, ґендерно зумовленого та сексуального насильства:

Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу:

КНП "Пологовий будинок № 7"(вул. Космонавтів 11/13, приймальне відділення — (048) 766 85 05).

Інтегровані центри комплексної підтримки осіб, які постраждали внаслідок війни та від ґендерно зумовленого насильства:

КУ "Міська поліклініка №20" (вул. Левітана 62, 1 пов., пн.— пт. з 09.00 до 16.00, тел. (050) 577 74 01; (050) 577 74 27; (050) 577 73 85);

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5" (вул. Добровольського, 159, тел. (050) 577 73 12).

Нагадаємо, з початку війни до поліції Одеської області через домашнє насильство звернулося понад 21 тисячі жінок. З цієї кількості більше ніж 10 тисяч випадків було підтверджено та для кожного випадку були вжиті необхідні заходи.