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Помощь пострадавшим от домашнего насилия: в Одессе разработали план работы на 2023 год

11 марта 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Число насилия растет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Домашнее насилие в условиях военного положения является опасным явлением. В Одессе продолжают работать службы поддержки пострадавших от домашнего насилия, чтобы оказать помощь жителям города и переселенцам с оккупированных территорий Украины. В Одессе был разработан план работы на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В 2022 году в Суворовском районе создан приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия, а также дневной Центр помощи пострадавшим. Условия военного времени побуждали к расширению работы на оказание помощи не только жителям города, но и переселенцам.

При поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Украине в начале 2023 г. открыты кабинеты комплексной медицинской, психологической и социальной помощи для женщин, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, а также об обеспечении быстрого и эффективного реагирования на такие случаи.

Планы на 2023 год

По словам председателя Координационного совета, в 2023 году планируется проведение ряда мероприятий по просвещению населения по проблеме домашнего насилия и насилия по признаку пола, а также повышение квалификации работников служб поддержки и защиты жертв насилия.

Где получить помощь

В Одессе в последние годы успешно функционируют службы поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола:

  • Центр помощи лицам, пострадавшим от домашнего и/или насилия по признаку пола в Приморском районе: тел. (048) 705-54-12 (13);
  • Центр помощи лицам, пострадавшим от домашнего и/или насилия по признаку пола в Суворовском районе: тел. (048) 763-04-40;
  • Мобильные бригады социально-психологической помощи: тел. (048) 793-46-01, 02, 03, 05; экстренно-кризисная мобильная бригада — тел. (048) 793-46-04;
  • Центр по работе с обидчиками: тел. (048) 84-92-65;
  • Муниципальная горячая линия с целью уведомления о случаях домашнего насилия: тел. (048) 73-73-103.

Комплексная медицинская помощь женщинам, пострадавшим от домашнего, гендерно обусловленного и сексуального насилия:

Гинекологический кабинет безбарьерного доступа:

  • КНП "Родильный дом № 7" (ул. Космонавтов 11/13, приемное отделение - (048) 766 85 05).

Интегрированные центры комплексной поддержки лиц, пострадавших в результате войны и от гендерно обусловленного насилия:

  • КУ "Городская поликлиника №20" (ул. Левитана 62, 1 эт., пн.— пт. с 09.00 до 16.00, тел. (050) 577 74 01; (050) 577 74 27; (050) 557 73 ;
  • КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" (ул. Добровольского, 159, тел. (050) 577 73 12).

Напомним, с начала войны в полицию Одесской области из-за домашнего насилия обратилось более 21 тысячи женщин. Из этого количества более 10 тысяч случаев было подтверждено и для каждого случая были приняты необходимые меры.

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