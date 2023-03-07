Рівень насильства зростає: від початку війни до поліції Одещини звернулось понад 20 тисяч жінок

Зловмисник має бути покараний

З початку війни до поліції Одеської області через домашнє насильство звернулося понад 21 тисячі жінок. З цієї кількості більше ніж 10 тисяч випадків було підтверджено та для кожного випадку були вжиті необхідні заходи.

Про це під час брифінгу розповіла директор реабілітаційного центру "Софія" для жінок та їх дітей, постраждалих від різних форм домашнього насильства ГР "Віра, Надія, Любов" Альона Юхимчук.

"На жаль, рівень домашнього насильства зростає, але добре, що жінки звертаються під час війни, тому що багато жінок вважають, що під час воєнного стану не на часі говорити про домашнє насильство. Але на жаль, це тільки третина реальної картини, тому що з кожним негативним явищем, ковід чи війна, рівень домашнього насильства зростає", — зазначила експертка.

Загальна кількість жінок, які звернулися до реабілітаційного центру "Софія" після початку війни, склала 2863. Вони отримали різні види підтримки, включаючи психологічну, юридичну та соціальну допомогу та тимчасовий притулок. Однак загалом до центру звернулося понад 8000 жінок.

Якщо ви потребуєте консультації, боїтесь звертатись до поліції з даного питання чи з інших причин, то можете зателефонувати на номери гарячих ліній, де вам нададуть роз’яснення та консультування:

Національна "гаряча лінія" з питань протидії насильству та захисту прав дитини 0 800 500 335 або 116 123 (з мобільного) – безплатно зі стаціонарних та мобільних телефонів будь-яких операторів по всій території України; Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлею людьми та гендерної дискримінації 0-800-500-005, або з мобільного 116-123 вона працює цілодобово; Державний кол-центр з питань запобігання домашньому насильству 1547; Урядовий кол-центр 1545; У разі необхідності також надається правова допомога, звертатись на гарячу лінію Координаційного центру з питань безплатної правової допомоги – 0-800 213-103 або звертатись до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги за місцем вашого проживання.

Нагадаємо, у лютому 2023 року в Одесі відкрились кабінети комплексної допомоги для жінок. Там можна отримати медичну, психологічну та соціальну допомогу.

Фото Українська правда