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В Одесі відкрилися три кабінети комплексної допомоги для жінок

7 березня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Якщо ви зазнали сексуального насильства, пам’ятайте — це не ваша вина
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У лютому 2023 року в Одесі відкрились кабінети комплексної допомоги для жінок. Там можна отримати медичну, психологічну та соціальну допомогу.

Про це під час брифінгу розповіла начальник відділу запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Тетяна Мітронова.

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"У лютому 2023 року на базі трьох медичних закладів, у пологовому будинку №7 і у центрах первинної медико-санітарної допомоги №4 та №5, відкрито кабінети  комплексної медичної, психологічну та соціальну допомогу для жінок, які постраждали від домашнього та сексуального насильства, у тому числі зі статусом ВПО та жінок з інвалідністю", — зазначала Тетяна Мітронова.

Також у грудні 2022 року було відкрито дружній простір під назвою "Вільна", який надає підтримку жінкам та дівчатам, що постраждали від насильства внаслідок війни. В Одесі наразі здійснюється робота щодо створення спеціалізованої установи соціально-психологічної підтримки дітей, які стали свідками насильства або його жертвами.

"Далі є" 

В Україні створили платформу "Далі є", щоб допомогти людям, які пережили сексуальне насильство, стати на шлях відновлення. Отримати допомогу можна за посиланням.  

Що робити і куди звертатися у випадку сексуального насильства 

  • Подбайте про себе
  • Зверніться за медичною допомогою
  • Зверніться за психологічною допомогою
  • Зверніться за юридичною допомогою 

Нагадаємо, на залізничних вокзалах Одеси,  Дніпра, Харкова, Сум, та Чернігова відкрилася виставка "Вишиті болем" про сексуальне насильство воєнного часу. Історії зі збірних образів людей, переклали на нетравматичну й доступну всім мову орнаменту та вишили на рушниках.  

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