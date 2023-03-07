В Одесі відкрилися три кабінети комплексної допомоги для жінок

Якщо ви зазнали сексуального насильства, пам’ятайте — це не ваша вина

У лютому 2023 року в Одесі відкрились кабінети комплексної допомоги для жінок. Там можна отримати медичну, психологічну та соціальну допомогу.

Про це під час брифінгу розповіла начальник відділу запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Тетяна Мітронова.

"У лютому 2023 року на базі трьох медичних закладів, у пологовому будинку №7 і у центрах первинної медико-санітарної допомоги №4 та №5, відкрито кабінети комплексної медичної, психологічну та соціальну допомогу для жінок, які постраждали від домашнього та сексуального насильства, у тому числі зі статусом ВПО та жінок з інвалідністю", — зазначала Тетяна Мітронова.

Також у грудні 2022 року було відкрито дружній простір під назвою "Вільна", який надає підтримку жінкам та дівчатам, що постраждали від насильства внаслідок війни. В Одесі наразі здійснюється робота щодо створення спеціалізованої установи соціально-психологічної підтримки дітей, які стали свідками насильства або його жертвами.

"Далі є"

В Україні створили платформу "Далі є", щоб допомогти людям, які пережили сексуальне насильство, стати на шлях відновлення. Отримати допомогу можна за посиланням.

Що робити і куди звертатися у випадку сексуального насильства

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Нагадаємо, на залізничних вокзалах Одеси, Дніпра, Харкова, Сум, та Чернігова відкрилася виставка "Вишиті болем" про сексуальне насильство воєнного часу. Історії зі збірних образів людей, переклали на нетравматичну й доступну всім мову орнаменту та вишили на рушниках.