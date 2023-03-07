В Одессе открылись три кабинета комплексной помощи для женщин

Если вы подверглись сексуальному насилию, помните — это не ваша вина

В феврале 2023 г. в Одессе открылись кабинеты комплексной помощи для женщин. Там можно получить медицинскую, психологическую и социальную помощь.

Об этом на брифинге рассказала начальник отдела предотвращения и противодействия домашнему насилию и торговле людьми Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Татьяна Митронова.

"В феврале 2023 года на базе трех медицинских учреждений, в роддоме №7 и в центрах первичной медико-санитарной помощи №4 и №5, открыты кабинеты комплексной медицинской, психологической и социальной помощи для женщин, пострадавших от домашнего и сексуального насилия, в том числе со статусом ВПЛ и женщин с инвалидностью", — отмечала Татьяна Митронова.

Также в декабре 2022 года было открыто дружеское пространство под названием "Вольная", которое оказывает поддержку женщинам и девушкам, пострадавшим от насилия в результате войны. В Одессе осуществляется работа по созданию специализированного учреждения социально-психологической поддержки детей, ставших свидетелями насилия или его жертвами.

"Далі є"

В Украине создали платформу "Далі є", чтобы помочь людям, пережившим сексуальное насилие, встать на путь восстановления. Получить пособие можно по ссылке.

Что делать и куда обращаться в случае сексуального насилия

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Напомним, на железнодорожных вокзалах Одессы, Днепра, Харькова, Сум и Чернигова открылась выставка "Вышитые болью" о сексуальном насилии военного времени. Истории из сборных образов людей перевели на нетравматический и доступный всем язык орнамента и вышили на рушниках.