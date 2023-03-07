Уровень насилия растет: с начала войны в полицию Одесчины обратилось более 20 тысяч женщин
С начала войны в полицию Одесской области из-за домашнего насилия обратилось более 21 тысячи женщин. Из этого количества более 10 тысяч случаев было подтверждено и для каждого случая были приняты необходимые меры.
Об этом во время брифинга рассказала директор реабилитационного центра "София" для женщин и их детей, пострадавших от разных форм домашнего насилия ГР "Вера, Надежда, Любовь" Алена Юхимчук.
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"К сожалению, уровень домашнего насилия растет, но хорошо, что женщины обращаются во время войны, потому что многие женщины считают, что во время военного положения не время говорить о домашнем насилии. Но, к сожалению, это только треть реальной картины, потому что с каждым негативным явлением, ковид или война, уровень домашнего насилия растет", — отметила эксперт.
Общее количество женщин, обратившихся в реабилитационный центр "София" после начала войны, составило 2863. Они получили разные виды поддержки, включая психологическую, юридическую и социальную помощь и временное убежище. Однако в общей сложности в центр обратилось более 8000 женщин.
Если вы нуждаетесь в консультации, боитесь обращаться в полицию по данному вопросу или по другим причинам, то можете позвонить на номера горячих линий, где вам предоставят разъяснение и консультирование.
- Национальная "горячая линия" по вопросам противодействия насилию и защите прав ребенка 0 800 500 335 или 116 123 (с мобильного) — бесплатно со стационарных и мобильных телефонов любых операторов по всей территории Украины;
- Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации 0-800-500-005, или с мобильного 116-123 она работает круглосуточно;
- Государственный колл-центр по предотвращению домашнего насилия 1547 ;
- Правительственный колл-центр 1545;
- В случае необходимости также предоставляется правовая помощь, обращаться на горячую линию Координационного центра по вопросам бесплатной правовой помощи — 0-800 213-103 или обращаться в местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи по месту вашего проживания.
Напомним, в феврале 2023 г. в Одессе открылись кабинеты комплексной помощи для женщин. Там можно получить медицинскую, психологическую и социальную помощь.
Фото Украинская правда