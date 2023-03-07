Уровень насилия растет: с начала войны в полицию Одесчины обратилось более 20 тысяч женщин

Злоумышленник должен быть наказан

С начала войны в полицию Одесской области из-за домашнего насилия обратилось более 21 тысячи женщин. Из этого количества более 10 тысяч случаев было подтверждено и для каждого случая были приняты необходимые меры.

Об этом во время брифинга рассказала директор реабилитационного центра "София" для женщин и их детей, пострадавших от разных форм домашнего насилия ГР "Вера, Надежда, Любовь" Алена Юхимчук.

"К сожалению, уровень домашнего насилия растет, но хорошо, что женщины обращаются во время войны, потому что многие женщины считают, что во время военного положения не время говорить о домашнем насилии. Но, к сожалению, это только треть реальной картины, потому что с каждым негативным явлением, ковид или война, уровень домашнего насилия растет", — отметила эксперт.

Общее количество женщин, обратившихся в реабилитационный центр "София" после начала войны, составило 2863. Они получили разные виды поддержки, включая психологическую, юридическую и социальную помощь и временное убежище. Однако в общей сложности в центр обратилось более 8000 женщин.

Если вы нуждаетесь в консультации, боитесь обращаться в полицию по данному вопросу или по другим причинам, то можете позвонить на номера горячих линий, где вам предоставят разъяснение и консультирование.

Национальная "горячая линия" по вопросам противодействия насилию и защите прав ребенка 0 800 500 335 или 116 123 (с мобильного) — бесплатно со стационарных и мобильных телефонов любых операторов по всей территории Украины; Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации 0-800-500-005, или с мобильного 116-123 она работает круглосуточно; Государственный колл-центр по предотвращению домашнего насилия 1547 ; Правительственный колл-центр 1545; В случае необходимости также предоставляется правовая помощь, обращаться на горячую линию Координационного центра по вопросам бесплатной правовой помощи — 0-800 213-103 или обращаться в местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи по месту вашего проживания.

Напомним, в феврале 2023 г. в Одессе открылись кабинеты комплексной помощи для женщин. Там можно получить медицинскую, психологическую и социальную помощь.

Фото Украинская правда