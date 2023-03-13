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Виноградарство в Одесской области: развитие и перспективы

13 марта 2023 13:09
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Виноградная отрасль обеспечивает 10-14 тыс. рабочих мест в Одесской области
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Виноградарство обеспечивает от 5 до 7 тыс. постоянных рабочих мест в сельской местности. В сезонный период эта цифра удваивается.

Об этом сообщила директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

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По ее словам, в сезон виноградарство обеспечивает 10-14 тысяч рабочих мест. Причем, постоянными около 7 тысяч рабочих мест в сельской местности.

"Виноградарство обеспечивает от 5 до 7 тыс. постоянных рабочих мест в сельской местности, а в сезонный период эта цифра удваивается. В винодельческой отрасли дополнительно трудятся почти 4,5 тыс. человек", — отметила Алла Стоянова.

По информации департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений, 70% общей площади насаждений Украины находятся именно в Одесской области – 24 тыс. га, из них 9 тыс. га – столовых сортов винограда и 14 тыс. га – технических сортов для производства вина.

Алла Стоянова отметила, что в начале 2022 года в Украине было около 180 виноделий, существенная часть которых находилась именно на юге: Николаевская, Херсонская и Одесская области.

"С началом войны украинские виноделы сталкиваются с серьезными вызовами: как собирать урожай, как виноград переработать, в какие бутылки разлить, ведь в Гостомеле уничтожен завод, который производил бутылки для большинства виноделен Одесчины", — рассказала Алла Стоянова.

Напомним, ранее Алла Стоянова сообщала, что сегодня действуют грантовые программы поддержки по перерабатывающей деятельности, садоводству, тепличному хозяйству. По теплицам и переработке предприниматели могут получить 7-8 миллионов гривен на одно предприятие. По садоводству – до 4-х тысяч гривен. По собственному делу любого направления даже физическое лицо может получить на развитие бизнеса до 250 тысяч гривен.

Все эти программы действуют через государственный аграрный реестр. Для того чтобы быть пользователями этих программ, нужно зарегистрироваться в реестре, быть физическим или юридическим лицом, не иметь долгов и подать заявку.

Фото: Аgravery

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