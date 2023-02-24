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Одеській благодійний фонд за рік витратив на допомогу військовим 200 мільйонів гривень

24 лютого 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеській благодійний фонд за рік витратив на допомогу військовим 200 мільйонів гривень
90% роботи фонду – це допомога ЗСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку повномасштабного вторгнення дуже багато українців стали волонтерами. Благодійні фонди почали змінювати свої напрями роботи, адже за день було десятки заявок про необхідну війкову допомогу. 

Про це повідомила голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевникова.

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Благодійний фонд "Корпорація монстрів" до повномасштабного вторгнення допомагав дітям, літнім людям та лікарням. В Одесі гарно знають про кількість наданих кисневих концентраторів цим фондом. Втім від початку війни потреби також змінились. 

"Ми думали продовжувати працювати так, але вже на 2-3 день прийшов запит на допомогу від військової частини. І зараз 90% роботи фонду — це допомога ЗСУ. Фонд за 10-11 місяців витратив на потреби на 200 млн гривень. Це колосальні кошти, які відривали від себе прості люди. Тому що якщо не будемо допомагати армії, то потім допомагати буде нікому", — зазначила Катерина Ножевникова..

За цей рік стрімко зросла й кількість волонтерів. Українці об’єднались задля спільної мети — перемоги.

"Кількість людей, що допомагають військовим, переселенцям – це дійсно явище, яке ще будуть вивчати. Дуже велика кількість людей з’явилося в волонтерську русі, це фантастичне явище.  І зараз майже кожен волонтер бачить сенс у своєму житті — робити все, щоб допомогти країні встояти", – додала волонтерка.

Нагадаємо, Одеський фонд "Корпорації монстрів" змогли закупити 90 дронів для українських бійців. Гроші зібрали завдяки небайдужим людям, які могли залишити послання для окупантів. Тож "пташки" вже несуть різдвяні подарунки ворогам.

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