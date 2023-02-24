Одесский благотворительный фонд за год потратил на помощь военным 200 миллионов гривен

90% работы фонда — это помощь ВСУ

С начала полномасштабного вторжения очень многие украинцы стали волонтерами. Благотворительные фонды начали менять свои направления работы, ведь за день было десятки заявок о необходимой военной помощи.

Об этом сообщила глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Благотворительный фонд "Корпорация монстров" в полномасштабное вторжение помогал детям, пожилым людям и больницам. В Одессе хорошо знают о количестве предоставленных кислородных концентраторов этим фондом. Впрочем, с начала войны потребности также изменились.

"Мы думали продолжать работать так, но уже на 2-3 день пришел запрос на помощь от воинской части. И сейчас 90% работы фонда — это помощь ВСУ. Фонд за 10-11 месяцев потратил на нужды на 200 млн гривен. Это колоссальные средства, которые отрывали от себя простые люди. Потому что если не будем помогать армии, то потом помогать будет некому", — отметила Екатерина Ножевникова.

За этот год стремительно выросло и количество волонтеров. Украинцы объединились ради общей цели — победы.

"Количество людей, помогающих военным, переселенцам — это действительно явление, которое еще будут изучать. Очень большое количество людей появилось в волонтерском движении, это фантастическое явление. И сейчас почти каждый волонтер видит смысл в своей жизни — делать все, чтобы помочь стране устоять", — добавила волонтер.

Напомним, Одесский фонд "Корпорации монстров" смогли закупить 90 дронов для украинских бойцов. Деньги собрали благодаря неравнодушным людям, которые могли оставить послание оккупантам. Так что "птички" уже несут рождественские подарки врагам.