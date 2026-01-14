Відео
Головна Одеса Одеський Чорноморець залишився без наставника — що відомо

Одеський Чорноморець залишився без наставника — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 15:30
Тренер Олександр Кучер залишив ФК "Чорноморець" Одеса
Екстренер "Чорноморця" Олександр Кучер. Фото: ФК "Чорноморець"

Одеський "Чорноморець" оголосив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Кучером. Контракт розірвали за взаємною згодою сторін. У клубі подякували наставнику за роботу та відзначили його внесок у команду. Кучер очолював "моряків" менш ніж рік.

Про це повідомили на каналі "Чорноморця".

Клуб без тренера

Футбольний клуб "Чорноморець" повідомив про відхід головного тренера Олександра Кучера. Рішення ухвалили спільно обидві сторони. У "Чорноморці" подякували тренеру за роботу в складний для країни час. У клубі зазначили, що Кучер докладав максимум зусиль, аби команда залишалася конкурентною та дарувала вболівальникам позитивні емоції.

Що відомо про Кучера

Олександр Кучер очолив одеський клуб у березні 2025 року. Тоді попереднього головного тренера Олександра Бабича перевели на посаду спортивного директора, а 42-річного Кучера представили як нового наставника. До цього він був більш відомий як футболіст — у складі збірної України Кучер провів понад 50 матчів, граючи на позиції центрального захисника. Тренерський досвід Кучера включає роботу з харківським "Металістом" та "Дніпром-1".

Одним із головних завдань у "Чорноморці" було збереження місця команди в українській Прем’єр-лізі. Першим кадровим рішенням Кучера в Одесі стало запрошення Ярослава Ракіцького — його багаторічного партнера по "Шахтарю" та збірній України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на фронті загинув відомий український тренер та пауерліфтер. Також ми писали, що Лунін може піти з Реала до кінця січня.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
