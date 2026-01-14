Видео
Главная Одесса Одесский Черноморец остался без наставника — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 15:30
Тренер Александр Кучер покинул ФК "Черноморец" Одесса
Экс-тренер "Черноморца" Александр Кучер. Фото: ФК "Черноморец"

Одесский "Черноморец" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Кучером. Контракт расторгли по взаимному согласию сторон. В клубе поблагодарили наставника за работу и отметили его вклад в команду. Кучер возглавлял "моряков" менее года.

Об этом сообщили на канале "Черноморца".

Читайте также:

Клуб без тренера

Футбольный клуб "Черноморец" сообщил об уходе главного тренера Александра Кучера. Решение приняли совместно обе стороны. В "Черноморце" поблагодарили тренера за работу в сложное для страны время. В клубе отметили, что Кучер прилагал максимум усилий, чтобы команда оставалась конкурентной и дарила болельщикам положительные эмоции.

Что известно о Кучере

Александр Кучер возглавил одесский клуб в марте 2025 года. Тогда предыдущего главного тренера Александра Бабича перевели на должность спортивного директора, а 42-летнего Кучера представили как нового наставника. До этого он был более известен как футболист — в составе сборной Украины Кучер провел более 50 матчей, играя на позиции центрального защитника. Тренерский опыт Кучера включает работу с харьковским "Металлистом" и "Днепром-1".

Одной из главных задач в "Черноморце" было сохранение места команды в украинской Премьер-лиге. Первым кадровым решением Кучера в Одессе стало приглашение Ярослава Ракицкого — его многолетнего партнера по "Шахтеру" и сборной Украины.

Напомним, мы сообщали, что на фронте погиб известный украинский тренер и пауэрлифтер. Также мы писали, что Лунин может уйти из Реала до конца января.

Одесса футбол Одесская область Черноморец Новости Одессы тренер
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
