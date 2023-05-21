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Одеський гід-альпініст підкорив Еверест

21 травня 2023 13:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Одеський гід-альпініст підкорив Еверест
Олег Іванченко на вершині Евересту. Фото: Олег Іванченко
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеський гід-альпініст Олег Іванченко піднявся на вершину Евересту. Чоловік сходив на гору вперше, йшов з групою як гід і організатор.

Про це Олег Іванченко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Все вийшло майже ідеально і досить оперативно. Чудова програма акліматизації, погода і відпочинок на малій висоті дозволили досягнути поставленої цілі. Від Катманду до вершини сходження зайняло 26 днів", — написав Іванченко у своєму Facebook.

На вершину найвищої точки землі Олег дістався разом із групою альпіністів. Це був його перший Еверест в ролі гіда  та організатора.

Зазначимо, троє одеських бійців з батальйону поліції особливого призначення чотири дні знаходилися в Карпатах, де навчалися альпінізму, орієнтування в умовах нульової видимості, виживанню при сильних морозах і наданню допомоги постраждалим.

Нагадаємо, в Одесі на Жеваховій горі знаходиться єдиний будинок, офіційно він вважається садибою князя Жевахова. Втім у людей споконвіку були питання. Багатьом не зрозуміло, чому його збудували так далеко від людей. Тому місцеві складали легенди, що там проживала відьма. Це пояснюється й тим, чому саме там відбувається чимало містичних явищ. Всі знають, що дух відьми бентежити не можна, саме тому одесити й намагаються обходить стороною цю гору. На гору також злітаються і сучасні відьми, і знахарі, саме тут вони вбирають таємничу енергію підтримки своїх магічних сил.

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