Одесский гид-альпинист покорил Эверест

Олег Иванченко на вершине Эвереста. Фото: Олег Иванченко

Одесский гид-альпинист Олег Иванченко поднялся на вершину Эвереста. Мужчина поднимался на гору впервые, шел с группой как гид и организатор.

Об этом Олег Иванченко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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"Все получилось почти идеально и достаточно оперативно. Великолепная программа акклиматизации, погода и отдых на малой высоте позволили достичь поставленной цели. От Катманду до вершины восхождения заняло 26 дней", — написал Иванченко в своем Facebook.

На вершину самой высокой точки земли Олег добрался вместе с группой альпинистов. Это был его первый Эверест в роли гида и организатора.

Отметим, трое одесских бойцов из батальона полиции особого назначения четыре дня находились в Карпатах, где обучались альпинизму, ориентировке в условиях нулевой видимости, выживанию при сильных морозах и оказании помощи пострадавшим.

Напомним, в Одессе на Жеваховой горе находится единственный дом, официально он считается усадьбой князя Жевахова. Впрочем, у людей испокон веков были вопросы. Многим непонятно, почему его построили так далеко от людей. Поэтому местные слагали легенды, что там проживала ведьма. Это объясняется и тем, почему именно там происходит немало мистических явлений. Все знают, что дух ведьмы смущать нельзя, именно поэтому одесситы и стараются обходить стороной эту гору. На гору также слетаются и современные ведьмы и знахари, именно здесь они впитывают таинственную энергию поддержки своих магических сил.