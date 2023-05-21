Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесский гид-альпинист покорил Эверест arrow

Одесский гид-альпинист покорил Эверест

21 мая 2023 13:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесский гид-альпинист покорил Эверест
Олег Иванченко на вершине Эвереста. Фото: Олег Иванченко
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Одесский гид-альпинист Олег Иванченко поднялся на вершину Эвереста. Мужчина поднимался на гору впервые, шел с группой как гид и организатор.

Об этом Олег Иванченко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Читайте также:

"Все получилось почти идеально и достаточно оперативно. Великолепная программа акклиматизации, погода и отдых на малой высоте позволили достичь поставленной цели. От Катманду до вершины восхождения заняло 26 дней", — написал Иванченко в своем Facebook.

На вершину самой высокой точки земли Олег добрался вместе с группой альпинистов. Это был его первый Эверест в роли гида и организатора.

Отметим, трое одесских бойцов из батальона полиции особого назначения четыре дня находились в Карпатах, где обучались альпинизму, ориентировке в условиях нулевой видимости, выживанию при сильных морозах и оказании помощи пострадавшим.

Напомним, в Одессе на Жеваховой горе находится единственный дом, официально он считается усадьбой князя Жевахова. Впрочем, у людей испокон веков были вопросы. Многим непонятно, почему его построили так далеко от людей. Поэтому местные слагали легенды, что там проживала ведьма. Это объясняется и тем, почему именно там происходит немало мистических явлений. Все знают, что дух ведьмы смущать нельзя, именно поэтому одесситы и стараются обходить стороной эту гору. На гору также слетаются и современные ведьмы и знахари, именно здесь они впитывают таинственную энергию поддержки своих магических сил.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас