Одеський кінофестиваль здивує двома особливими програмами

Одеський кінофестиваль здивує двома особливими програмами

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 19:40
Одеський кінофестиваль 2025: програма і фільми
Люди на сцені Одеського кінофестивалю. Фото: Одеський міжнародний кінофестиваль

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль готує для глядачів дві спеціальні програми — "Фестиваль фестивалів" і "Фестиваль українських фестивалів". Вони зберуть світове й українське кіно, яке порушує найгостріші теми сучасності: свободу, пам'ять, людські стосунки та глобальні виклики.

Про це повідомили в пресслужбі Одеського міжнародного кінофестивалю.

Читайте також:

Які програми

Програма "Фестиваль фестивалів" покаже фільми з Великої Британії, Іспанії, Італії, Франції, Чехії, США та інших країн. Глядачі побачать драматичні історії про людські травми, крихкість довіри, боротьбу з минулим і спроби знайти надію. Серед них — "Церемонія", "Вечори самоти", "Сицилійські листи", "Хормейстер" та інші стрічки, які вже отримали визнання у Венеції, Каннах, Сан-Себастьяні та Карлових Варах.

Програма "Фестиваль українських фестивалів" об’єднає нові роботи українських режисерів. Серед них — "Королеви радості" про боротьбу ЛГБТК+ спільноти під час війни, "Бартка" про екологічні виклики Карпат та "Антарктида: Щоденники війни", що показує експедицію українських науковців у часи вторгнення Росії.

Організатори підкреслюють, що всі фільми мають спільну рису: вони звертаються до глобальних проблем через особисті історії, які відгукуються кожному.

Де відбудеться

Цьогоріч 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) відбудеться у Києві з 24 вересня по 4 жовтня 2025 року. Його перенесли з Одеси, через повномасштабну війну Росії проти України.

Нагадаэмо, ми писали, що Оля Полякова анонсувала власний фільм. Також ми повідомляли, Netflix показав тизер детективної саги з Деніелом Крейгом.

 

Одеса фільм фестиваль Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
