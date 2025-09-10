Одесский кинофестиваль 2025: программа и фильмы

Люди на сцене Одесского кинофестиваля. Фото: Одесский международный кинофестиваль

16-й Одесский международный кинофестиваль готовит для зрителей две специальные программы — "Фестиваль фестивалей" и "Фестиваль украинских фестивалей". Они соберут мировое и украинское кино, которое поднимает самые острые темы современности: свободу, память, человеческие отношения и глобальные вызовы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского международного кинофестиваля.

Какие программы

Программа "Фестиваль фестивалей" покажет фильмы из Великобритании, Испании, Италии, Франции, Чехии, США и других стран. Зрители увидят драматические истории о человеческих травмах, хрупкости доверия, борьбе с прошлым и попытках обрести надежду. Среди них — "Церемония", "Вечера одиночества", "Сицилийские письма", "Хормейстер" и другие ленты, которые уже получили признание в Венеции, Каннах, Сан-Себастьяне и Карловых Варах.

Программа "Фестиваль украинских фестивалей" объединит новые работы украинских режиссеров. Среди них — "Королевы радости" о борьбе ЛГБТК+ сообщества во время войны, "Бартка" об экологических вызовах Карпат и "Антарктида: Дневники войны", показывающий экспедицию украинских ученых во времена вторжения России.

Организаторы подчеркивают, что все фильмы имеют общую черту: они обращаются к глобальным проблемам через личные истории, которые откликаются каждому.

Где состоится

В этом году 16-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) состоится в Киеве с 24 сентября по 4 октября 2025 года. Его перенесли из Одессы, из-за полномасштабной войны России против Украины.

