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Одеський кінофестиваль знову пройде не вдома — де нова локація

7 липня 2024 13:23
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Лілія Швець
редактор
ОМКФ знову не в Одесі: чому
Одеський оперний театр перед кінофестивалем у 2021 році. Фото: ОМКФ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Цьогоріч наймасштабніша національна кіноподія — Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться вп'ятнадцяте (ОМКФ). Через безпекову ситуацію фестиваль знову не повернеться до Одеси, а проходитиме в Києві з 12 по 20 липня.

Про це повідомили організатори фестивалю в Facebook.

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"На жаль, безпекова ситуація знов не сприяє його поверненню додому. Дякуємо  столиці за гостинність, а організаторам, що продовжують ОМКФ, попри всі виклики!" — йдеться у повідомленні.

Програма ОМКФ  

За інформацією організаторів, глядачів очікує насичена програма, що включає як сучасні українські та світові прем'єри, так і відновлені шедеври кіно. Особливої уваги заслуговує ретроспектива "10 років. Україна у вогні", до якої увійшли дев'ять стрічок (п'ять ігрових та чотири документальних). Ця програма присвячена історичним подіям десятирічної війни, яка триває в Україні: від Революції Гідності до сучасної російсько-української війни.

Особливою частиною програми стане ретроспектива відновлених копій трьох культових фільмів французької кіностудії "Les Films du Losange", прем'єри яких відбулися на Каннському фестивалі:

  • "L'amour fou" ("Божевільна любов"), реж. Жак Ріветт, 1969
  • "La maman et la putain" ("Матуся й шльондра"), реж. Жан Юсташ, 1973
  • "Les nuits de la pleine lune" ("Ночі повного місяця"), реж. Ерік Ромер, 1984.

ОМКФ: що відомо

Одеський міжнародний кінофестиваль — один з найбільших і найбільш очікуваних кінофестивалів України, що привертає увагу не лише місцевих жителів, але й кіношанувальників з усього світу. Фестиваль проводиться в Одесі щороку з 2010 року і є однією з головних культурних подій міста.

У 2015 році ОМКФ став першим кінофестивалем в Україні, який отримав статус "A" від Федерації кінематографічних продюсерів (FIAPF), що підтверджує високий рівень фестивалю та його міжнародний статус.

Нагадаємо, Одеський міжнародний кінофестиваль вирішив долучилися до підготовки проведення Expo 2030, яке може пройти в нашому місті. Тож команда виступить партнером Одеси як кандидата на проведення Всесвітньої виставки.

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