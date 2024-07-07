ОМКФ снова не в Одессе: почему

Одесский оперный театр перед фестивалем в 2021 году. Фото: ОМКФ

В этом году самое масштабное национальное кинособытие — Одесский международный кинофестиваль состоится в пятнадцатый раз (ОМКФ). Из-за безопасности ситуации фестиваль снова не вернется в Одессу, а будет проходить в Киеве с 12 по 20 июля.

Об этом сообщили организаторы фестиваля в Facebook.

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"К сожалению, ситуация с опасностью вновь не способствует его возвращению домой. Спасибо столице за гостеприимство, а организаторам, продолжающим ОМКФ, несмотря на все вызовы!" — говорится в сообщении.

Программа ОМКФ

По информации организаторов, зрителей ожидает насыщенная программа, включающая в себя как современные украинские и мировые премьеры, так и восстановленные шедевры кино. Особого внимания заслуживает ретроспектива "10 лет. Украина в огне", в которую вошли девять лент (пять игровых и четыре документальных). Эта программа посвящена историческим событиям десятилетней войны, которая продолжается в Украине: от Революции Достоинства до современной российско-украинской войны.

Особой частью программы станет ретроспектива восстановленных копий трех культовых фильмов французской киностудии "Les Films du Losange", премьеры которых состоялись на Каннском фестивале:

"L'amour fou" ("Безумная любовь"), реж. Жак Риветт, 1969

"La maman et la putain" ("Мамаша и вешенка"), реж. Жан Юсташ, 1973

"Les nuits de la pleine lune" ("Ночи полнолуния"), реж. Эрик Ромер, 1984.

ОМКФ: что известно

Одесский международный кинофестиваль — один из самых больших и ожидаемых кинофестивалей Украины, привлекающий внимание не только местных жителей, но и кинолюбителей со всего мира. Фестиваль проводится в Одессе каждый год с 2010 года и является одним из главных культурных событий города.

В 2015 году ОМКФ стал первым кинофестивалем в Украине, получившим статус "A" от Федерации кинематографических продюсеров (FIAPF), подтверждающий высокий уровень фестиваля и его международный статус.

Напомним, Одесский международный кинофестиваль решил приобщиться к подготовке проведения Expo 2030, которое может пройти в нашем городе. Так что команда выступит партнером Одессы в качестве кандидата на проведение Всемирной выставки.