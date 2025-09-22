Одеський завод поверне борг рятувальникам через суд

Одеський припортовий завод. Фото: Odesa.port.plant

Одеський припортовий завод не сплачував за пожежну охорону понад рік. Тим самим завдав збитків рятувальникам на мільйони гривень. Вибивати ці кошти довелося через суд.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Мільйонний борг

Одеська обласна прокуратура відстояла в суді інтереси держави та домоглася стягнення з Одеського припортового заводу понад 10 мільйонів гривень на користь ДСНС. Ці кошти є оплатою за функціонування пожежно-рятувального підрозділу на хімічному підприємстві, де існує високий ризик масштабних пожеж.

Як з’ясували прокурори, завод із липня 2023 року перестав сплачувати гроші за договором пожежної охорони. Попри очевидну небезпеку, обов’язкові платежі ігнорувалися. Саме тому прокуратура подала позов до господарського суду, який визнав вимоги обґрунтованими та зобов’язав підприємство виплатити борг у повному обсязі.

