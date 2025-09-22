Видео
Україна
Видео

Одесский припортовый завод заплатит ГСЧС 10 млн грн — причина

Одесский припортовый завод заплатит ГСЧС 10 млн грн — причина

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 11:35
Одесский завод вернет долг спасателям через суд
Одесский припортовый завод. Фото: Odesa.port.plant

Одесский припортовый завод не платил за пожарную охрану более года. Тем самым нанес ущерб спасателям на миллионы гривен. Выбивать эти средства пришлось через суд.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Миллионный долг

Одесская областная прокуратура отстояла в суде интересы государства и добилась взыскания с Одесского припортового завода более 10 миллионов гривен в пользу ГСЧС. Эти средства являются оплатой за функционирование пожарно-спасательного подразделения на химическом предприятии, где существует высокий риск масштабных пожаров.

Как выяснили прокуроры, завод с июля 2023 года перестал платить деньги по договору пожарной охраны. Несмотря на очевидную опасность, обязательные платежи игнорировались. Именно поэтому прокуратура подала иск в хозяйственный суд, который признал требования обоснованными и обязал предприятие выплатить долг в полном объеме.

Напомним, мы писали, что в Полтаве будут судить адвоката, которая "отмазывала" мужчин от ТЦК. Также мы сообщали, что судили гражданина РФ, который завладел землей в Украине.

Одесса завод порт Одесская область долги Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
