Одесский завод вернет долг спасателям через суд

Одесский припортовый завод. Фото: Odesa.port.plant

Одесский припортовый завод не платил за пожарную охрану более года. Тем самым нанес ущерб спасателям на миллионы гривен. Выбивать эти средства пришлось через суд.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Миллионный долг

Одесская областная прокуратура отстояла в суде интересы государства и добилась взыскания с Одесского припортового завода более 10 миллионов гривен в пользу ГСЧС. Эти средства являются оплатой за функционирование пожарно-спасательного подразделения на химическом предприятии, где существует высокий риск масштабных пожаров.

Как выяснили прокуроры, завод с июля 2023 года перестал платить деньги по договору пожарной охраны. Несмотря на очевидную опасность, обязательные платежи игнорировались. Именно поэтому прокуратура подала иск в хозяйственный суд, который признал требования обоснованными и обязал предприятие выплатить долг в полном объеме.

