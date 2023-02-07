Одеський притулок для тварин переповнений

Тварин не має куди дівати

В одеському притулку "Ковчег" перебувають 700 собак та 97 котів. Це майже втричі більше, ніж було до повномасштабного вторгнення, тому зараз притулок вже не приймає нових тварин.

Про це під час брифінгу розповіла керівник притулку "Ковчег" Аліна Заборна.

"Зараз ситуація набагато складніша, ніж до війни. В нас вже просто немає місця, тому нових тварин ми не приймаємо. До війни багато людей приходили забрати додому котика чи песика, зараз таких людей мало", — зазначила зоозахисниця.

Аліна Заборна додала, що господарі собак просто не лишають для притулку вибору. Люди приводять дорослих собак, які все своє життя жили в родинах, які не знають, що таке вулиця. Якщо їм не допомогти вони загинуть.

Безпритульні собаки в місті

В Одесі складна ситуація й з безпритульними тваринами. Дуже багато кішок та собак покинули господарі, які виїхали після повномасштабного вторгнення. Також багато тварин передають зооволонтерам військові з зони бойових дій. За 2022 рік в Одесі стерилізували майже 2700 чотирилапих.

"Зараз служба вилову тварин працює, собак стерилізують на базі комунального підприємства. Кішок також стерилізують, попри те, що фінансування цієї програми зупинено на час війни. Ми укладаємо договори с клініками, які готові працювати й почекати, коли їм заплатять гроші", — зазначила заступник директора департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради Валентина Дацюк.

Тварин все ж рятують притулки, які ще до війни ледве зводили кінці з кінцями. Нині ж ситуація ще гірша. Як живе сьогодні найбільший в Одесі притулок для тварин "Ковчег", на власні очі бачили кореспонденти Новини.LIVE.