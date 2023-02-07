Одесский приют для животных переполнен

Животных некуда девать

В одесском приюте "Ковчег" находятся 700 собак и 97 кошек. Это почти втрое больше, чем было до полномасштабного вторжения, поэтому сейчас убежище уже не принимает новых животных.

Об этом на брифинге рассказала руководитель приюта "Ковчег" Алина Заборная.

"Сейчас ситуация намного сложнее, чем до войны. У нас уже просто нет места, поэтому новых животных мы не принимаем. До войны многие приходили забрать домой котика или собачку, сейчас таких людей мало", — отметила зоозащитник.

Алина Заборная добавила, что хозяева собак просто не оставляют для убежища выбора. Люди приводят взрослых собак, всю жизнь проживавших в семьях, которые не знают, что такое улица. Если им не помочь, они погибнут.

Беспризорные собаки в городе

В Одессе сложная ситуация и с бездомными животными. Очень много кошек и собак покинули хозяева, уехавшие после полномасштабного вторжения. Также многие животные передают зооволонтерам военные из зоны боевых действий. За 2022 год в Одессе стерилизовали почти 2700 четырёхлапых.

"Сейчас служба отлова животных работает, собаки стерилизуют на базе коммунального предприятия. Кошек также стерилизуют, несмотря на то, что финансирование этой программы остановлено на время войны. Мы заключаем договоры с клиниками, которые готовы работать и подождать, когда им заплатят деньги", — отметила заместитель директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Дацюк.

Животных все же спасают приюты, которые еще до войны едва сводили концы с концами. Сейчас ситуация еще хуже. Как живет сегодня самый большой в Одессе приют для животных "Ковчег", своими глазами видели корреспонденты Новини.LIVE.