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Одеський Привоз: які ціни на овочі та фрукти

7 серпня 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ціни на овочі та фрукти на одеському Привозі
Овочі на одеському Привозі. Фото: 048.ua.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дбайливі господині у сезон овочів та фруктів роблять чимало заготовок на зимовий період. І зараз шукають, де їх придбати можна подешевше.

Журналісти 048.ua відвідали одеський Привоз та розповіли, скільки там вартують овочі та фрукти.

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Ціни на овочі та фрукти на одеському Привозі

В Україні у розпалі сезон свіжих овочів та фруктів. На ринку пропозиція на них є, та і попитом вони користуються добряче. Ціни на один і той же товар — різні:

  • Огірки коштують 20 — 25 гривень за кілограм,
  • помідори — від 18 до 50 грн,
  • зелений болгарський перець можна купити за 30 грн, червоний — за 80.
  • баклажани на Привозі продають за 30 гривень,
  • кабачки — за 15.
  • Ріпчаста цибуля — 35 грн за кіло,
  • моркву та буряк віддають за 30 грн,
  • капусту — за 25 грн,
  • картоплю — за 20 грн.
Овочі на одеському Привозі. Фото: 048.ua.

Журналісти зазначають, що на одеському Привозі багато кавунів та динь.

  • Кавуни продають по 20 — 25 грн за кіло,
  • диню можна придбати за 40 — 50 грн/кг.
Дині і кавуни на одеському Привозі. Фото: 048.ua.

Персики коштують в середньому 50 грн, нектарин — 80. Сливи продаються за 30 — 40 грн, ціна на виноград стартує від 80 грн.

Кілограм лохини на ринку можна купити за 100 — 120 грн.

Лохина на одеському Привозі. Фото: 048.ua.

Нагадаємо, червоний буряк вважається одним із популярних овочів, бо містить у собі цілющі властивості: багато вітамінів та мікроелементів. Але, як виявилося, корисний буряк не для всіх.

Денна порція буряка для здорової людини: 100-200 г на день, їсти його можна в будь-якому вигляді.

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