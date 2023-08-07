Одеський Привоз: які ціни на овочі та фрукти
Дбайливі господині у сезон овочів та фруктів роблять чимало заготовок на зимовий період. І зараз шукають, де їх придбати можна подешевше.
Журналісти 048.ua відвідали одеський Привоз та розповіли, скільки там вартують овочі та фрукти.
Ціни на овочі та фрукти на одеському Привозі
В Україні у розпалі сезон свіжих овочів та фруктів. На ринку пропозиція на них є, та і попитом вони користуються добряче. Ціни на один і той же товар — різні:
- Огірки коштують 20 — 25 гривень за кілограм,
- помідори — від 18 до 50 грн,
- зелений болгарський перець можна купити за 30 грн, червоний — за 80.
- баклажани на Привозі продають за 30 гривень,
- кабачки — за 15.
- Ріпчаста цибуля — 35 грн за кіло,
- моркву та буряк віддають за 30 грн,
- капусту — за 25 грн,
- картоплю — за 20 грн.
Журналісти зазначають, що на одеському Привозі багато кавунів та динь.
- Кавуни продають по 20 — 25 грн за кіло,
- диню можна придбати за 40 — 50 грн/кг.
Персики коштують в середньому 50 грн, нектарин — 80. Сливи продаються за 30 — 40 грн, ціна на виноград стартує від 80 грн.
Кілограм лохини на ринку можна купити за 100 — 120 грн.
Нагадаємо, червоний буряк вважається одним із популярних овочів, бо містить у собі цілющі властивості: багато вітамінів та мікроелементів. Але, як виявилося, корисний буряк не для всіх.
Денна порція буряка для здорової людини: 100-200 г на день, їсти його можна в будь-якому вигляді.