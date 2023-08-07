Овочі на одеському Привозі. Фото: 048.ua.

Дбайливі господині у сезон овочів та фруктів роблять чимало заготовок на зимовий період. І зараз шукають, де їх придбати можна подешевше.

Журналісти 048.ua відвідали одеський Привоз та розповіли, скільки там вартують овочі та фрукти.

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Ціни на овочі та фрукти на одеському Привозі

В Україні у розпалі сезон свіжих овочів та фруктів. На ринку пропозиція на них є, та і попитом вони користуються добряче. Ціни на один і той же товар — різні:

Огірки коштують 20 — 25 гривень за кілограм,

коштують 20 — 25 гривень за кілограм, помідори — від 18 до 50 грн,

— від 18 до 50 грн, зелений болгарський перець можна купити за 30 грн, червоний — за 80.

можна купити за 30 грн, червоний — за 80. баклажани на Привозі продають за 30 гривень,

на Привозі продають за 30 гривень, кабачки — за 15.

— за 15. Ріпчаста цибуля — 35 грн за кіло,

— 35 грн за кіло, моркву та буряк віддають за 30 грн,

та буряк віддають за 30 грн, капусту — за 25 грн,

— за 25 грн, картоплю — за 20 грн.

Овочі на одеському Привозі. Фото: 048.ua.

Журналісти зазначають, що на одеському Привозі багато кавунів та динь.

Кавуни продають по 20 — 25 грн за кіло,

продають по 20 — 25 грн за кіло, диню можна придбати за 40 — 50 грн/кг.

Дині і кавуни на одеському Привозі. Фото: 048.ua.

Персики коштують в середньому 50 грн, нектарин — 80. Сливи продаються за 30 — 40 грн, ціна на виноград стартує від 80 грн.

Кілограм лохини на ринку можна купити за 100 — 120 грн.

Лохина на одеському Привозі. Фото: 048.ua.

Нагадаємо, червоний буряк вважається одним із популярних овочів, бо містить у собі цілющі властивості: багато вітамінів та мікроелементів. Але, як виявилося, корисний буряк не для всіх.

Денна порція буряка для здорової людини: 100-200 г на день, їсти його можна в будь-якому вигляді.