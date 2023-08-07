Овощи на одесском Привозе. Фото: 048.ua.

Хорошие хозяйки в сезон овощей и фруктов делают много заготовок на зимний период. И сейчас ищут, где их приобрести можно подешевле.

Журналисты 048.ua посетили одесский Привоз и рассказали, сколько там стоят овощи и фрукты.

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Цены на овощи и фрукты на одесском Привозе

В Украине в разгар сезон свежих овощей и фруктов. На рынке предложение на них есть, да и спросом они пользуются изрядно. Цены на один и тот же товар – разные:

Огурцы стоят 20 — 25 гривен за килограмм,

стоят 20 — 25 гривен за килограмм, помидоры — от 18 до 50 грн,

— от 18 до 50 грн, зеленый болгарский перец можно купить за 30 грн, красный — за 80 грн.

можно купить за 30 грн, красный — за 80 грн. баклажаны на Привозе продают за 30 гривен,

на Привозе продают за 30 гривен, кабачки — за 15.

— за 15. Репчатый лук — 35 грн за кило,

— 35 грн за кило, морковь и свеклу отдают за 30 грн,

и свеклу отдают за 30 грн, капусту — за 25 грн,

— за 25 грн, картофель — за 20 грн.

Овощи на одесском Привозе. Фото: 048.ua.

Журналисты отмечают, что на одесском Привозе много арбузов и дынь.

Арбузы продают по 20 — 25 грн за кило,

продают по 20 — 25 грн за кило, дыню можно приобрести за 40 — 50 грн/кг.

Дыни и арбузы на одесском Привозе. Фото: 048.ua.

Персики стоят в среднем 50 грн, нектарин — 80. Сливы продаются за 30 — 40 грн, цена на виноград стартует от 80 грн.

Килограмм голубики на рынке можно купить за 100 — 120 грн.

Голубика на одесском Привозе. Фото: 048.ua.

Напомним, красная свекла считается одним из популярных овощей, поскольку включает в себя целебные свойства: много витаминов и микроэлементов. Но, как оказалось, свекла полезна не для всех.

Дневная порция свеклы для здорового человека: 100 — 200 г в день, есть ее можно в любом виде.