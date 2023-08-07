Одесский Привоз: какие цены на овощи и фрукты
Хорошие хозяйки в сезон овощей и фруктов делают много заготовок на зимний период. И сейчас ищут, где их приобрести можно подешевле.
Журналисты 048.ua посетили одесский Привоз и рассказали, сколько там стоят овощи и фрукты.
Цены на овощи и фрукты на одесском Привозе
В Украине в разгар сезон свежих овощей и фруктов. На рынке предложение на них есть, да и спросом они пользуются изрядно. Цены на один и тот же товар – разные:
- Огурцы стоят 20 — 25 гривен за килограмм,
- помидоры — от 18 до 50 грн,
- зеленый болгарский перец можно купить за 30 грн, красный — за 80 грн.
- баклажаны на Привозе продают за 30 гривен,
- кабачки — за 15.
- Репчатый лук — 35 грн за кило,
- морковь и свеклу отдают за 30 грн,
- капусту — за 25 грн,
- картофель — за 20 грн.
Журналисты отмечают, что на одесском Привозе много арбузов и дынь.
- Арбузы продают по 20 — 25 грн за кило,
- дыню можно приобрести за 40 — 50 грн/кг.
Персики стоят в среднем 50 грн, нектарин — 80. Сливы продаются за 30 — 40 грн, цена на виноград стартует от 80 грн.
Килограмм голубики на рынке можно купить за 100 — 120 грн.
Напомним, красная свекла считается одним из популярных овощей, поскольку включает в себя целебные свойства: много витаминов и микроэлементов. Но, как оказалось, свекла полезна не для всех.
Дневная порция свеклы для здорового человека: 100 — 200 г в день, есть ее можно в любом виде.