Одеський "Привоз" перед Великоднем: які ціни на ринку

Покупці на одеському "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Шум, гам та яблуку нема де впасти — так сьогодні виглядає "Привоз". Ажіотаж очікуваний, адже попереду Великдень, й одесити поспішають купити все найсвіжіше та найсмачніше. Від різноманітності товарів розбігаються очі. На ринку вже є овочі та ягоди цього року — помідори, огірки, картопля, полуниця та навіть молодий горох.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на один із найстаріших ринків Одеси, аби особисто перевірити ціни на найпопулярніші товари.

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Ажіотаж на свіжі овочі та фрукти

У продавчині Валентини ідеальний прилавок. Найближче до покупців розташовані найпопулярніші овочі: картопля, цибуля, морква та кабачки. І кожен продукт позначений цінником. Це дає змогу покупцям одразу зорієнтуватися, за чим саме прийшли та скільки готові витратити грошей. Сьогодні, каже жінка, дуже великий ажіотаж, навіть немає часу відпочити — кожен поспішає закупитися на святковий стіл.

"І овочі, і фрукти — все люди беруть. Великдень, і тому така атмосфера. Майже всі продукти вже наші: Ізмаїл, Кілія, Маяки. Лише є турецькі огірки", — зазначає Валентина.

Продавчиня фруктів та овочів Валентина. Фото: Новини.LIVE

Є у Валентини вже й полуниця цього року, вона вирощена в Кілії і, зі слів продавчині, дуже солодка. Також є і молодий горошок, теж вітчизняний. Ціни поки що кусаються.

Які ціни

Полуниця — 130 грн/кг;

Груша — 75 грн/кг;

Яблуко — 55 грн/кг;

Молода картопля — 120 грн/кг;

Помідори — від 100 до 180 грн/кг;

Солодкий перець — від 100 до 120 грн/кг;

Огірки — 80 грн/кг;

Редиска — 40 грн/кг;

Горох стручковий — 200 грн/кг;

Цибуля — 35 грн/кг;

Морква — 25 грн/кг;

Кабачок — 100 грн/кг;

Баклажан — 150 грн/кг;

Буряк — 25 грн/кг.

Овочі та фрукти на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Попит на рибу знизився

Щодо свіжої риби, то особливого ажіотажу біля прилавків не спостерігається. Причина проста — зараз діє заборона на вилов улюбленої одеситами дунайки. Крім того, рідко хто на великодній стіл купує рибку. Продавець Дмитро зазначає, що сьогодні основний товар — коропи, який завжди буде до душі містянам.

"Сьогодні в основному уманська риба зі ставків у нас. Є ще річкова з Дунаю, але її рідше завозять. Вибір маленький, бо заборона, зокрема на дунайку. Але вже за місяць вона зʼявиться", — розповідає Дмитро.

Продавець риби Дмитро. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу

Короп ставковий — 160 грн/кг;

Короп річковий (Дунай) — 140 грн/кг;

Малі карасі — 70 грн/кг.

Свіжа риба на прилавку "Привоза". Фото: Новини.LIVE

Мʼясо перед Великоднем

Свинина та яловичина — традиційні "королі" великоднього столу. Сьогодні на "Привозі" майже пусті прилавки, а продавці не встигають оновити кількість, тож жартують: це справжній показник, що мʼясо точно свіже.

"Як зазвичай, люди беруть багато мʼяска на Великдень. До того ж воно перед святами не здорожчало, ціна приємна. На холодець не дуже беруть, а от мʼяку частину — із задоволенням. Запекти, на шашлик — це святе", — наголошує Євгенія.

Продавчиня свинини Євгенія. Фото: Новини.LIVE

Жінка каже, що вся свинина везеться з Одеської області. Найбільше з Татарбунарів та Арцизу. З постачанням перебоїв немає, тож мʼясом будуть усі забезпечені.

Ціни на свинину

Вирізка свиняча — 280 грн/кг;

Грудинка — 205 грн/кг;

Корейка (биток) — 225 грн/кг;

Лопатка — 320 грн/кг;

Рулька — 155 грн/кг;

Шия — 250 грн/кг.

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість яловичини перед святами також не зросла. Продавчиня Світлана зазначає, що не спекулюють на ціні, адже попит і різноманіття досить великий і кожен може знайти мʼясо на свій гаманець. Найбільше зараз беруть саме мʼяку частину на шашлик. І цього року зріс попит на голяшку для холодцю.

"Ціна залежить від віку тварини: чим вона старша, тим мʼясо дешевше. Ажіотаж є, але він не дуже великий. Але купляють, бо Великдень все одно будуть святкувати", — каже Світлана.

Продавчиня яловичини на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Ціни на яловичину

Молочна яловичина — 300 грн/кг;

Биток — 350 грн/кг;

Середнє теля — 320 грн/кг;

Вирізка — 270 грн/кг;

Шия — 250 грн/кг;

Гуляш — від 200 до 240 грн/кг;

Спина — 200 грн/кг;

Мілкий гуляш — 120 грн/кг.

Асортимент яловичини на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Яйця домашні та перепелині

Яйця на одеському "Привозі" сьогодні переважно з Вінницької області. Раніше асортимент був набагато більше, їх везли з Дніпропетровської та Херсонської областей, втім після того як ворожі війська обстріляли ці території, то частина потужностей перестала функціонувати.

"Ціна на сьогодні становить від 28 до 55 гривень. Вартість залежить від розміру яйця. Найдешевше — це маленьке другої категорії, а найбільше буде важити 70-75 грамів", — підсумовує Катерина.

Продавчиня яєць Катерина. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця за десяток

Домашні — 55 грн;

Велетні — 45 грн;

Жовті — 55 грн;

Вінницькі — від 28 до 40 грн;

Відбірні — 45 грн;

Ясенсвіт — 45 грн.

Ціни на яйця на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Отже, ціни на одеському "Привозі" різні, втім, як і товари. Кожен продавець нахвалює свій товар в особливій одеській манері. Але не варто забувати, що тут можна і навіть потрібно торгуватися, щоб в результаті піти не лише з найсвіжішими продуктами, а й гарним настроєм. Та й як показує наш огляд, одесити на Великдень голодними точно не залишаться.